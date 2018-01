De zoon van deze 'Familie'-actrice zit in de jeugdselectie van de Rode Duivels: "Tijd voor uitgaan is er wel niet" DBJ

Al van kleins af aan is Arno (17), de oudste zoon van 'Familie'-actrice Caroline Maes, gebeten door de voetbalmicrobe. En hij beschikt duidelijk ook over het nodige talent, want twee jaar geleden werd hij toegelaten op de topsportschool en hij heeft ook al een selecties bij de nationale ploeg op zijn naam staan.

Arno volgt daarvoor zijn lessen aan de topsportschool. "In de voormiddag staat alles in het teken van voetbal en keeperstrainingen, maar in de namiddag volgt dan het klassieke lessenpakket. Alleen is alles wat gecomprimeerd. Die jongens moeten dubbel zo hard werken omdat ze minder tijd krijgen. Dat is niet te onderschatten. Je moet het dus echt graag doen en dat is bij onze Arno zeker het geval."

Hij moet er als jonge gast heel wat voor laten. "Elke dag is Arno bezig met voetbal, ook tijdens de schooluren. Daar dromen veel jongens van, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. . Keerzijde is wel dat uitgaan en pintjes drinken niet aan de orde zijn, maar Arno voelt het niet aan als een opoffering."

Zoveel opoffering is niet onopgemerkt gebleven want er kwamen ook al aanbiedingen uit het buitenland. "Er komen voorstellen zijn richting uit, maar dat betekent nog niet dat we daar op ingaan. We willen vooral dat Arno veel speelt in plaats van op de bank te zitten bij een buitenlandse club. Nu moet hij hard werken en nog niet aan geld of contracten denken. Maar de kans bestaat dat hij ooit naar het buitenland gaat."

Ook met een mislukt scenario houdt Caroline rekening. "Een blessure en het kan gedaan zijn. Daarom zijn de schoolresultaten ook heel belangrijk. De school en wij willen echt dat hij een diploma op zak heeft voor het geval het niet lukt. Velen dromen van een voetbalcarrière, maar het is er maar weinig gegeven. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. "

