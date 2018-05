De zon schijnt en Lesley-Ann Poppe rijdt het gras af (maar ze zal niet ver komen) DBJ

Bron: Instagram 0 Showbizz De volgers van Lesley-Ann Poppe (39) konden zich dit weekend opnieuw verblijden met een bikinifoto van de blondine op Instagram . Daarin is te zien hoe ze het gras maait, maar veel werk zal ze niet verzetten, want de elektrische grasmaaier zit niet in het stopcontact.

“Omdat het moet. #grasafrijden”, plaatst Lesley-Ann Poppe bij haar bericht op Instagram. Is het door het feit dat ze handen uit de mouwen kan steken of door het feit dat ze het klusje afwerkt in bikini, haar fans zijn in elk geval enthousiast. "Dat mag je hier ook eens komen doen", klinkt het onder meer.

Allemaal goed en wel, maar ver zal de Antwerpse niet komen, want haar volgers wijzen Lesley-Ann erop dat de grasmachine niet in het stopcontact zit. Een grasmaaier die werkt via een oplaadbare accu zou kunnen, maar dit specifieke model van Bosch (Rotak 40) werkt enkel op elektriciteit.

Omdat het moet 🌿☀️ #grasafrijden Een foto die is geplaatst door null (@lesleyannpoppe) op 12 mei 2018 om 14:58 CEST

Verloren kilo's

Lesley-Ann pronkt sinds begin april opnieuw vaker met haar figuur. Ze verloor dit jaar 20 kilogram nadat ze flink was aangekomen na een miskraam. "Ik lig niet wakker van mijn gewicht", klonk het eerst. Toch bleken die extra kilo's problematisch te zijn, zo gaf Lesley-Ann vorige maand toe. "Tijdens een doktersbezoek kreeg ik te horen dat ik moést afvallen, of ik werd diabetespatiënt."

"Ik at erg onregelmatig", zo blikte ze terug in weekblad 'Tv-Familie'. "Maar mijn tweede zwangerschap heeft er ook geen goed aan gedaan. Na de geboorte van Gabriël (op 17 november 2016, red.) ging ik op dieet, maar dan werd ik opnieuw zwanger. Ik kreeg kort daarna een miskraam te verwerken. En dan is je gewicht natuurlijk even geen prioriteit", aldus de blondine die begin april op een première haar nieuwe figuur toonde.