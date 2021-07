De zomerherinneringen van Geert Hoste: ‘‘Ik ben Mich van Kommil Foo’, zei de naakte man...”

Herinner je je nog juli 1993? Koning Boudewijn leefde nog, Walter de Buck zong nog en van een Neuzekesoorlog was nog lang geen sprake. Bart Peeters en zijn Radios zetten de zomer in met ‘Non, non rien a changé’. Een maand later was alles anders. Ook voor mij. Ik kreeg die zomer de vraag om mijn theatervoorstelling te bewerken tot een programma dat op 31 december zou worden uitgezonden op televisie. Het gebeurde aan de vooravond van de Gentse Feesten.