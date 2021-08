De zomerherinneringen van Geert Hoste: “Een cocktail van bange soldaten wodka en kalasjnikovs...”





ShowbizzOok deze zomer heeft reizen en vakantie vieren nog veel weg van een hindernissenparcours. Gelukkig kan onze columnist Geert Hoste (61) de pil verzachten door zijn meest memorabele en amusante zomerherinneringen van lang en minder lang geleden voor u op te halen. In z’n gekende speelse stijl, waar zelfspot zelden ver weg is, deelt hij ze met u. Deze week heeft hij het over de zomers in Kreta, Wit-Rusland en Marokko. “Uitgeregende congé, insectenbeten of turista: dat kan je bij ons ook allemaal meemaken. Andere koek is het als het leger -opeens in je hotel staat, of het natuurwonder dat je net hebt bezocht, instort.”