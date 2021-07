De zomerherinneringen van Geert Hoste: “Die eerste les Flamenco was een openbaring”

Showbizz De zomerherin­ne­rin­gen van Geert Hoste: “Binnen de kortste keren had ik me in de perstent van de Tour geluld ”

5 juli Al 61 jaar lang koestert Geert Hoste zijn zomerherinneringen. Zo werd hij als puber door zijn ouders op taalkamp in Frankrijk gestuurd. “We namen vlug afscheid, want mijn ouders moesten snel door naar het Zuiden”, vertelt hij. “Mijn amusement bleef beperkt tot zingen in het koor.” Al mocht dat de pret niet drukken. Geert raakte er zelfs verzeild in de Tour de France. “Met dank aan mijn onschuldige uiterlijk.”