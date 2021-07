De zomerherinneringen van Geert Hoste: “Die eerste keer dat ik biggen moest dragen op de boerderij...”

In de zomer van 1971 moest je als kind zelf voor je amusement zorgen. Ketnet en VTM Kids waren nog niet geboren. Play4, 5 en 6? Het was play met jezelf! Als je jezelf niet kietelde, dan lachte je niet. Op reis? Het buitenland was te ver en afgesloten met slagbomen en douaniers. De hits waren ‘Breng die rozen naar Sandra’ en ‘Pour un flirt’. Ik zong ze mee, maar was pas 11 jaar en nog te jong voor ‘Ein Mädchen für immer’. Ik was wel al groot genoeg om naar de andere kant van de wereld te fietsen. De andere kant van de wereld lag op 20 kilometer van huis. De reis legde ik alleen af, met de fiets. Een doodgewone jongensfiets, Flandria, lichtgroen. Mijn valiesje, zo’n drie schoendozen groot, spande ik met een elastiek op het rekje boven mijn achterwiel. Eerst richting Brugge, langs de grote baan. Daarna kronkelen door de straten van Assebroek richting Male. En daar in de Pijpeweg reed ik het erf op van de boerderij van een verre oom. Dat verre kwam door de afstand: 20 kilometer. Ik ging er in de grote vakantie als jongetje spelen met mijn neef die even oud was als ik.