De zomerherinneringen van Geert Hoste: “Aan de voordeur van het casino stapte Luc Appermont op mij af...’

Ook deze zomer heeft reizen en vakantie vieren nog veel weg van een hindernissenparcours. Gelukkig kan onze columnist Geert Hoste (61) de pil verzachten door zijn meest memorabele en amusante zomerherinneringen van lang en minder lang geleden voor u op te halen. In z’n gekende speelse stijl, waar zelfspot zelden ver weg is, deelt hij ze met u. Deze week heeft hij het over de zomers aan de Belgische kust.”Geen Belgischer vakantie dan een verblijf in een badstad aan onze kust, natuurlijk. In mijn prille jeugd viel daar helaas níks te beleven. Maar dat veranderde toen ik in de zomer van 1982 als jonge mimespeler mocht optreden in Middelkerke.”