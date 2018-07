De zomer is van Dua Lipa, de Britse zangeres is zelfs populairder dan Beyoncé JR

00u00 0 Showbizz Dé ster van de zomer is Dua Lipa (22). Op Tomorrowland won de Britse zangeres in geen tijd tienduizenden mensen voor zich en 'One Kiss' - haar hit met Calvin Harris - is goed voor een nieuw Ultratop-record. De dochter van Kosovaarse vluchtelingen wist al haar hele leven dat ze zangeres wilde worden, en om die droom na te jagen haalde ze alles uit de kast. Nu is ze zelfs populairder dan Beyoncé.

Haar voornaam betekent 'liefde' in het Albanees, en dat is precies wat almaar meer mensen voelen voor Dua Lipa. Afgelopen weekend schitterde ze op het podium van Tomorrowland, en op donderdag 16 augustus mag ze dat nog eens overdoen op Pukkelpop. De zangeres is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot één van de grote namen in de internationale showbizz. En met een niet te stuiten ambitie timmert ze verder aan haar succes, waarvan de kiem al heel vroeg in haar leven werd gelegd.

Kleine Dua werd in 1995 geboren in Londen, maar heeft allesbehalve een doorsnee Britse achtergrond. Haar ouders, etnische Albanezen uit de Kosovaarse hoofdstad Pristina, waren enkele jaren voordien naar West-Europa gevlucht om te ontkomen aan het geweld en de onderdrukking. Zangeres worden was al snel Dua's grote droom. Tijdens de lagere school volgde ze elke week zanglessen aan de vermaarde Sylvia Young Theatre School, die eerder ook al het talent aanscherpte van Amy Winehouse en Rita Ora - ook een dochter van naar Londen uitgeweken Albanese Kosovaren. De liefde voor muziek erfde ze van haar vader Dukagjin. Hij zong in een ver verleden in de Kosovaarse rockgroep Oda, die in eigen land één grote hit scoorde met 'Beso ne Diell'. Dua zou dat nummer later in 2016 voor en met hem zingen tijdens haar eerste concert in Pristina.

