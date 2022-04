De zaak van 150 miljoen, maar zal er iemand winnen? Amber Heard en Johnny Depp clashen opnieuw in de rechtbank

Celebrities “Hij heeft delen van z'n vermogen achterge­hou­den”: Boris Becker schuldig aan vier aanklach­ten rond frauduleus faillisse­ment

De Duitse voormalige toptennisser Boris Becker (54) is in een Londense rechtbank schuldig bevonden voor vier verschillende aanklachten in verband met z’n faillissement in 2017. Hij heeft delen van zijn vermogen achtergehouden voor de curator, oordeelde de jury.

8 april