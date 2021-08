De ‘zaak-Demarez’ verdeelt het land én de VRT: “Hem ontslaan lost het seksisme-probleem op de Sporza-redactie niet op”

ShowbizzOf zijn omstreden uitspraken over de Belgian Cats een juridisch staartje krijgen, is nog onzeker, maar feit is dat de storm rond Sporza-journalist Eddy Demarez (53) de VRT - en bij uitbreiding heel Vlaanderen - in twee kampen verdeelt. Enkele voormalige collega’s zoals Carl Huybrechts, journalisten en kenners ter zake laten hun licht schijnen over de zaak. En die meningen zijn tevens erg verschillend. “Een collega die een zware fout maakt, spreek je daar persoonlijk op aan, niet en public.”