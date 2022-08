De wonderja­ren van Eddy Lipstick: "Plots stond een pornoproducent naast mij. 'Uw prijs maal tien', zei hij”

ShowbizzNiks wijst erop dat Eddy Lipstick, de pionier van de Vlaamse pornofilm, carrière zal maken in de pikantste branche. Verre van, zelfs. “Porno maken was nooit een doel. Ik ben daar... ingerold.” Het enige dat hij als kind zeker weet: dat Leopoldsburg te klein is voor hem. Hij droomt van verre reizen, van spektakel. Het eerste vindt hij als officier op de lange omvaart, het tweede met zijn populaire lingerieshows waarmee hij in de jaren tachtig het land rondtrekt. “En als de politie mij op het matje riep omdat er te veel bloot te zien was, zei ik: ‘Wat gaat ge doen? Als ge mij meepakt, sta ik morgen in ‘Het Laatste Nieuws’.”