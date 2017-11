De Wever: “Vrijpostigheid is niet hetzelfde als verkrachting” KV

In 'De afspraak op vrijdag' uitte Bart De Wever vandaag zijn bezorgdheid over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Bart De Pauw.

In de #metoo-beweging ziet De Wever twee dingen waar hij zich zorgen over maakt. Enerzijds vindt hij het verkeerd om vrijpostig gedrag, avances en "iets te ver gaan" over dezelfde kam te scheren als verkrachting. “Maar mensen die dat doen worden nu wel onder dezelfde noemer gevangen. Men vergelijkt het met Weinstein, Weinstein was een echte verkrachter. Dat heb ik hier nog niet gehoord. Dat amalgaam heb ik in het verleden nog zien maken, dat is buitengewoon pijnlijk, want een vrijpostigheid is nog geen verkrachting,” aldus De Wever, die benadrukt dat dit niet inhoudt dat vrijpostigheid OK is.

Ten tweede is ook het ‘trial by media’ buitengewoon pijnlijk, zegt de N-VA-voorzitter. “Het hele publiek is nu de volksjury. Het geeft het gevoel alsof we allemaal juryleden zijn. Tegenover een vergrijp staat een afgewogen straf, een boetedoening en een tweede kans. Ik vraag me af of hier ooit nog een tweede kans komt, of hier nog een terechte boetedoening komt voor het gedrag dat er geweest is, dat ik niet eens kan beoordelen.”

De Wever beklemtoont dat hij niet te gast was bij 'De afspraak op vrijdag' om zijn mening te geven over Bart De Pauw, maar dat hij dat nu "cadeau kreeg van de actualiteit", maar "het is niet aan ons om daar nu over te oordelen", zei hij.

De N-VA-voorzitter verwijst in dit licht ook naar de controverse rond Pol Van Den Driessche die in 2012 beschuldigd werd van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. De toenmalige lijsttrekker van de Brugse N-VA werd toen in een adem genoemd met Dominique Strauss-Kahn, een verkrachter, zegt De Wever. Ook Van Den Driessches proces werd grotendeels in de media gevoerd. "Hij is zwaar door het stof gegaan," zegt De Wever daarover.