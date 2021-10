De wereld van Erica Meiland stortte in na de outing van Martien: “Ik dacht écht ‘ik ga die man vermoorden’”

De kerstversiering slingert al rond in hun huis in Noordwijk aan Zee. “We zijn commercials voor onze Meiland Wijnen aan het opnemen voor de kerstperiode”, vertelt Erica aan Dag Allemaal, terwijl Martien heen en weer draaft met de koffie. Meestal is hij het die bij interviews de honneurs waarneemt, maar deze keer is het de beurt aan Erica, die anders liever op de achtergrond blijft. “We krijgen zoveel aanvragen die we meestal ook vriendelijk afwimpelen”, zegt ze terwijl ze zich in de zetel neervlijt. “Dit is zelfs mijn allereerste Belgische interview. Maar kijk, mijn boek ‘Erica. De motor achter de ­Meilandjes’ komt deze week uit en dat is wel een goede reden om eens te praten.”