Exclusief voor abonnees De week van VTM-kok Loïc: “Wij Belgen moeten nu ons bourgondische hart laten zien” Redactie

25 mei 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Toen de ‘lockdown light’ inging, waren alle afleveringen van Zot van Koken voor het huidige seizoen al ingeblikt. Maar dat betekent niet dat Loïc Van Impe (26) nu thuis met zijn duimen zit te draaien. De VTM-chef heeft een huis te renoveren. Hoe hij dat aanpakt, vertelt hij de komende weken in zijn column.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Je hebt het misschien op VTM Nieuws gezien: ik ben samen met een heleboel andere koks eten gaan maken voor Heromeals, een vzw die dagelijks verse maaltijden levert aan zorgverleners. Een goede daad waaraan ik zelf ook echt een ontzettend goed gevoel overhoud. Niet alleen omdat ik nog eens uit mijn kot en onder de mensen mocht komen, ook – en vooral – omdat ik eens iets kon terugdoen voor alle zorgverleners die ons land recht houden. Zonder die mensen, en dan heb ik het ook over vuilnismannen, buschauffeurs, supermarktbedienden... zouden we dik gesjareld zijn, hé. Eén van mijn beste maten is trouwens spoedverpleger. Als ik zijn verhalen hoor, trek ik grote ogen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen