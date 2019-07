De week van Véronique De Kock: “Manuel en ik zijn voor het eerst sinds ons huwelijk alleen op reis” Redactie

Véronique De Kock (42) is sinds 1 juni een getrouwde vrouw. De gewezen Miss België is die dag samen met haar man Manuel begonnen aan een nieuw hoofdstuk, waarin net als altijd haar zonen Sébastien en Maximilien wel de belangrijkste rollen vertolken. In haar column in het weekblad Story vertelt Véronique elke week over haar zomer.

Na onze gezinsvakantie in het zuiden van Spanje trekken Manuel en ik nu enkele dagen naar Zuid-Frankrijk. Zonder de kinderen, maar wel met vrienden. Sébastien en Maximilien zijn immers een weekje bij hun papa’s. En ja, dan mis ik mijn oogappels. Als moeder voelt het vreemd om je kinderen niet bij je te hebben, zeker na drie weken voortdurend bij elkaar te zijn geweest. Dat is wennen. Daarom hebben we wel dagelijks contact. Met Sébastien gebeurt dat rechtstreeks, hij heeft een eigen gsm en dat toestel plakt toch aan zijn handen. In het geval van Maximilien verloopt het contact via de papa. Maar ach, een week is zo voorbij: voor ik met mijn ogen kan knipperen, zijn ze weer bij mij.

Ondertussen geniet ik uiteraard ook van de qualitytime met mijn kersverse echtgenoot. Het is de eerste reis die we maken onder ons tweetjes sinds ons huwelijk. En op vakantie gaan met kinderen is toch heel inspannend. Je moet ze voortdurend in het oog houden, hen bezighouden, in bad steken... ’s Avonds ben je zo stikkapot dat je mee vroeg onder de wol kruipt. Maar nu is er dus eindelijk wat tijd om uit te rusten op een strandstoel, met een boekje. En veel bij te babbelen. En bij workaholics als wij gaat het dan al snel over het werk. Manuel over zijn hondenkoekjes, ik over mijn kledingzaak, waar de nieuwe collectie gearriveerd is. Ik kijk er al naar uit om die na de koopjes in de rekken te hangen. Erg vind ik het niet dat onze gesprekken soms ook zakelijk zijn, ik vind het juist leuk om een partner te hebben die ook heel ambitieus in het leven staat.

Ook over politiek babbelen Manuel en ik veel. Nu gaan er stemmen op om een nultolerantie qua alcohol in te voeren in het verkeer, en ik vind dat zelf geen slecht idee. Je leest nog al te vaak berichten over jongeren die meerijden met een dronken bestuurder of zelf ladderzat achter het stuur kruipen... Sébastien is intussen al veertien, ik moet er niet aan denken dat hem zoiets zou overkomen... Als Manuel en ik bijvoorbeeld op restaurant gaan, spreken we altijd op voorhand af wie bob is. Meestal ben ik dat. Aan het begin van de avond drink ik dan één glas champagne, en voor de rest hou ik het bij water en cola. Ik ben benieuwd of het voorstel door het parlement raakt. Maar voor iemand zich dat afvraagt: nee, ik heb zelf geen politieke ambities. Ooit heeft Open Vld me eens gevraagd om op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ik zat toen onder contract bij VT4 en mocht geen politieke kleur bekennen. En nu zegt het me niets meer. Schoenmaker, blijf bij je leest. Doe waar je goed in bent en wat je graag doet. Dat blijft nog steeds het langst duren.

Tot volgende week!