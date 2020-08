De week van Sanne: “Yes! Alle kinderen mogen weer fulltime naar school” Sanne Denotté

31 augustus 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Dertig jaar geleden scoorden Erik en Sanne hun monsterhit ‘Veel te mooi’. Dat jubileum wilden ze vieren met een feestelijke concerttournee, maar dat was buiten corona gerekend. Het virus speelde Sanne Denotté (47) ook al veel parten in haar ándere leven, als schooldirectrice. In haar laatste column in Story blikt ze vooruit op de – min of meer normale – start van het nieuwe schooljaar.

Ik ben blij dat ik even rustig kan gaan zitten om deze laatste column te schrijven. Even weg van de chaos! Op school zijn de werkmannen en aannemers immers tegen de klok aan het werken om hun deadline te halen bij ons stukje nieuwbouw en de rest van de verbouwingen. En ook ons poetsteam, dat al zo ontzettend hard heeft gewerkt tijdens de coronaperiode, staat alweer voor een uitdaging… Gelukkig zijn alle leerkrachten bereid om ook zelf weer de handen uit de mouwen te steken om hun klas in orde kunnen zetten voor 1 september.

Handen ontsmetten

Maar yes, yes en nog eens yes!! Alle kinderen mogen starten van de nationale veiligheidsraad. Iedereen weer fulltime naar school. Wat zal ik blij zijn wanneer alles weer min of meer normaal verloopt. Uiteraard met extra poetsbeurten, social distancing, handen ontsmetten en mondmaskers waar nodig. Ik kijk vooral uit naar de reactie van onze kleuters als ze de vernieuwde speelplaats zien én naar de antwoorden van de leerlingen van het lager als ik hun vraag of ze deze vakantie ‘kind’ zijn geweest. Zij weten dat ik dan twee dingen bedoel: echt kind zijn en buiten spelen en ravotten of wegdromen in je eigen kamp onder de keukentafel, maar ook ‘kind’ op zijn Engels uitgesproken.

De ouders zijn goochelaars geweest tijdens de coronaperiode om steeds maar alle jongleerballen in de lucht te houden: thuiswerk, kinderen helpen bij het afstandsleren, boodschappen doen met mondmasker… Hoedje af, mensen! Sanne

Ik ben namelijk op de laatste dag voor de vakantie in elke klas van het lager een verhaal gaan vertellen over een tweeling. Een broer en een zus die over alles een eigen mening hadden en alles zeker wisten, tot de laatste schooldag… Ze namen toen afscheid van een jongen die in september naar een andere school zou gaan. De juf zei dat ze zeker wist dat hij een prima bakker zou worden omdat hij daar al zo lang van droomde. Plotseling kreeg de tweeling maagpijn van de stress. Wat?!! Had hun klasgenoot al een idee wat hij later zou worden? Zijzelf hadden nog geen flauw benul. Toen ze thuiskwamen vroegen ze aan papa hoeveel beroepen er eigenlijk waren. Papa was net begonnen aan de voorbereidingen voor het avondeten en zijn hoofd stond er niet naar. “Zeg, kinderen! Hoe moet ik dat weten? Als ik de ‘normale’ beroepen als slager, metselaar, onderwijzer, enzovoort al zou kunnen tellen, dan raak ik zeker in de war bij de beroepen met die Engelse namen: office manager, CEO, PA, … Te veel om op te noemen. En jullie moeten mama er niet mee lastig vallen, die zit nog in een videovergadering.” De tweeling ging ontmoedigd buiten op een bankje zitten om hun opties te overlopen en terwijl ze daar zaten, kwam er een oud vrouwtje aan manken met een van pijn vertrokken gezicht. Meteen sprongen de kinderen recht om te helpen. “Oei mevrouw, wat zegt u? Gevallen over die losse boomstronk daar? Kom, ga vlug zitten, leg uw voet even omhoog.” Het meisje sleurde de grote tak weg om nog meer ongelukken te vermijden en de jongen masseerde de voet van het dametje.

Wijze woorden

En dan kwam natuurlijk de moraal van het verhaal. De kinderen vertelden de oude vrouw over hun onzekerheid over de toekomst en hun beroepskeuze. De dame lachte hun zorgen weg en sprak de wijze woorden: “Ach kinderen, wat je ook zal worden, het maakt niet uit. Om in het leven gelukkig en geslaagd te zijn heb je vooral één karaktereigenschap nodig en die bezitten jullie al! Jullie hebben mij belangeloos en met veel warmte geholpen toen ik me bezeerde. Jullie zijn K-I-N-D, het Engelse woord voor vriendelijk, aardig, zorgzaam, lief en nog zoveel meer.”

Ik besloot mijn verhaal in de klassen met de vraag om deze vakantie eens extra ‘kind’ te zijn voor hun broers en zussen maar vooral voor hun ouders. Want geef toe, de ouders zijn goochelaars geweest tijdens de coronaperiode om steeds maar alle jongleerballen in de lucht te houden: thuiswerk, kinderen helpen bij het afstandsleren, boodschappen doen met mondmasker… Hoedje af, mensen! Hopelijk zijn jullie kinderen deze vakantie echt ‘kind’ geweest, met respect voor jullie harde werk. En nu verlaat ik jullie – net als de klassen destijds – met de spreuk: ‘In a world where you can be anything, just be kind!’

