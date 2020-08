De week van Sanne: “Mijn provocerende kantje wil ik niet doorgeven aan mijn kleinkind” Redactie

Bron: Story 0 Showbizz Exact dertig jaar geleden scoorden Erik en Sanne hun monsterhit ‘Veel te mooi’. Dat jubileum wilden ze vieren met een feestelijke concerttournee, maar dat was buiten corona gerekend. Gelukkig hebben ze andere mooie vooruitzichten: de geboorte van hun eerste kleinkind. Sanne Denotté (47) vertelt in haar wekelijkse column in Story hoe ze aftelt naar het moment waarop ze oma wordt.

Ze zeggen weleens dat sommige eigenschappen of zelfs erfelijke kenmerken een generatie overslaan. Ik ben dus écht benieuwd naar het karakter van mijn kleinkind, dat – als alles goed gaat – in november geboren wordt. Ik ben er zeker van dat ik veel van Erik en mezelf zal herkennen in dat kleintje, net zoals ik dingen herken van Erik in de kinderen van zijn oudste twee dochters. Dat bedachtzame, dat zoeken naar schoonheid… Ik hoop dat hij dat ook aan zijn vierde kleinkind doorgeeft.

Hooggevoeligheid

Maartje en ik hebben dezelfde humor. Die mag baby ‘Bonneygen’ (zo noemen Maartje en Senne hun ongeboren spruit, naar ‘Van Neygen en Bonnarens’ uiteraard) gerust ook hebben. Kunnen we met drie generaties de slappe lach hebben. Senne mag zijn goede hart doorgeven en Maartje haar creativiteit. De hooggevoeligheid van Maartje en Sennes verstrooidheid mogen dan weer wél een generatie overslaan.

Mijn provocerende, uitdagende kantje hoeft baby Bonneygen ook niet te hebben. Zie je dat niet in mij? Wie me goed kent, weet wel beter. Kleine anekdote uit 1990: toen heel het land ‘Veel te mooi’ meebrulde en iedereen zich tegelijkertijd een mening vormde over Erik en mij en onze verliefdheid, trad ik op aan zee, gekleed in jeans en een trui die ik gekocht had aan de fanstand van Erik. Opschrift: IK HOU VAN ERIK VAN NEYGEN. Haha!

Aan Maartjes talent om moeder te zijn heb ik nooit getwijfeld. Ze is een geboren mamaatje. Sanne

Maar, alle gekheid – en erfelijkheid – op een stokje, het draait toch vooral om de opvoeding en de waarden die je een kind meegeeft. En dan hebben zowel Erik als ikzelf er het volste vertrouwen in dat Maartje en Senne dat schitterend zullen doen. Dat hebben ze al bewezen met de opvoeding van Maartjes pleegzoon, die al drie jaar in de weekends en de vakanties bij haar woont. Dat Senne hem ook in zijn hart heeft gesloten en de moeilijke man-tot-man-gesprekken niet uit de weg gaat, is voor mij een teken dat Senne een jongen met een gouden hart is en dat hij een prima papa zal worden. Aan Maartjes talent om moeder te zijn heb ik ook nooit getwijfeld. Ze is een geboren mamaatje. Het is zo fijn dat het zo goed klikt tussen ons allemaal. Met Maartje, Senne, Erik, ikzelf en de drie honden samen op wandel gaan: dat zijn onze leukste momenten. Dan moet ik echt soms stilstaan om het uit te gieren van het lachen. En straks wordt het nog plezanter, met zijn vijven.

Zwangerschapskleren

Het verbaast me niets dat Maartje op jonge leeftijd mama wil worden. Mijn moeder was 24 toen ze mij kreeg, ik was 22 toen Maartje op de wereld kwam en zij zal net 25 geworden zijn als de baby wordt geboren. Mijn mama wordt dus overgrootmoeder op haar 71ste. Daar hebben we een glaasje rosé op gedronken hier in Nederland, waar we momenteel op vakantie zijn. Eenmaal terug thuis begint ze, samen met mijn papa, vol energie aan het opfrissen van de wieg. Een erfstuk van mijn ouders, waarin ik nog heb gelegen, daarna Maartje en nu dus haar baby. Dat respect voor spullen en het besef van de waarde van geld is iets dat Maartje ongetwijfeld ook aan het kleintje zal meegeven. Ze zal zelfs de wandelwagen gebruiken waarin ze zelf als baby als een roosje heeft geslapen.

Dat ze een paar van mijn zwangerschapskleren van zolder heeft gehaald om te ‘recyclen’ vind ik er dan weer wat over… Senne denkt er ook zo over, vermoed ik. Hij kocht haar in elk geval een prachtige rode jurk waarmee ze de ronding van haar buikje goed kan showen. #zofierophaarbuikje!

