De week van Sanne: “Ik krijg als directrice al veel mails van ouders over corona... Maar ik heb ook geen antwoorden”

07 augustus 2020

13u00

Bron: Story 0 Showbizz Exact dertig jaar geleden scoorden Erik en Sanne hun monsterhit ‘Veel te mooi’. Dat jubileum wilden ze vieren met een feestelijke concerttournee, maar dat was buiten corona gerekend. Gelukkig hebben ze ook een mooi vooruitzicht: de geboorte van hun eerste kleinkind. In haar wekelijkse column in Story vertelt Sanne Denotté (47) hoe het verschrikkelijke virus toch altijd weer de spelbreker is.

De aanzet tot mijn bijdrage deze week is een mailtje. “Dag Sanne, het zijn nog steeds bizarre tijden. Ik ben echt benieuwd wat de Nationale Veiligheidsraad nu zal beslissen wat de verdere coronamaatregelen betreft. Wil jij daar in je column misschien jouw visie over geven, als artieste én schooldirectrice? Liefs, Veerle van Story.” NEE! Neenee… Corona komt mijn oren uit, lieve Veerle. IK WIL NIET! En echt waar: ik zie Veerle van Story graag. Wat schrijf ik? Ik zie STORY graag! Corona daarentegen... Ik vind het verschrikkelijk. Maar het virus houdt ons allemaal bezig, van ’s morgens tot ’s avonds, thuis, op de fiets, op wandel, al poetsend of met mondmasker in de winkel. Dat ons Maartje mij serieus vraagt: “Wie gaan jullie kiezen voor jullie bubbel?”, vind ik gewoon hallucinant. Dat het woord “bubbel” zelfs maar bestaat… Dat je moet nadenken en jezelf moet tegenhouden als je je allerliefste schoonzus na lange tijd terugziet en je haar plat wil knuffelen. Maar Covid-19 en alle maatregelen die erbij horen, zijn natuurlijk allesbepalend op dit moment. Geen ogenblik uit onze gedachten en iedereen heeft daar wel z’n eigen redenen voor. Bij ons zijn dat gelukkig geen zieke familieleden of vrienden. Maartje werd deze week wel getest, maar het bleek gelukkig alleen maar om een verkoudheid met keelpijn te gaan.

Concerten uitstellen?

Met de nieuwe verstrengde maatregelen zijn concerten dit najaar quasi onmogelijk geworden. Slechts 100 mensen in een zaal, met mondmasker en met inachtneming van de veiligheidsafstand? Dat lukt voor geen enkele organisator. Je moet al een zaal hebben met een capaciteit van 700 à 1.000 personen om dat te kunnen realiseren. Dus moet deze week de moeilijke beslissing vallen: wat doen we met de concerten die gepland stonden? Nog maar eens uitstellen? Maar dan is het geen 30 jaar ‘Veel te mooi’ meer. En 31 jaar ‘Veel te mooi’ klinkt niet bijster hip… Maar willen we wel een zaal met mensen die ver uit elkaar zitten en verplicht een mondmasker moeten dragen? Wil ons publiek dat wel? Erik en ik vinden het zo schitterend als de mensen met ons meezingen. Wij zeggen altijd dat een koor van gelijkgestemde zielen het allermooiste instrument is dat er bestaat…

Steeds weer keuzes moeten maken die zowel veilig als warm als pedagogisch verantwoord zijn… dat is momenteel waarschijnlijk de moeilijkste opdracht voor al het onderwijspersoneel en directies. Sanne

Een andere reden waarom ik corona eigenlijk liefst uit mijn hoofd wil bannen, is de opstart van onze school binnenkort. Als directrice van Gavertje Vier in Sint-Niklaas had ik zo gehoopt dat het op een “normale” manier zou kunnen. Met een échte personeelsvergadering eind augustus, en een échte infoavond voor onze ouders, een welkomstdag voor de kinderen en een inleefmoment voor de instappertjes van 2,5 jaar die tijdens de laatste maanden van het schooljaar niet zijn gestart. Ik probeer me in te beelden wat een onuitwisbare en bevreemdende indruk het moet maken op zo’n klein “pateeke” als het voor de eerste keer naar school gaat en zonder mama of papa naar binnen moet, ofwel mét ouders of begeleiders, die dan wel een mondmasker dragen. Het is toch juist die lieve, geruststellende glimlach van onze fantastische peuter -en kleuterjuffen die het dapper, klein, nieuw Gavertje (zoals we onze leerlingen noemen) als eerste moet zien. Een eerste indruk is zo belangrijk. Ik krijg er al mails van ouders over, maar ik weet zelf ook echt niet wat het beste is. Steeds weer keuzes moeten maken die zowel veilig als warm als pedagogisch verantwoord zijn… dat is momenteel waarschijnlijk de moeilijkste opdracht voor al het onderwijspersoneel en directies.

Vrolijke mondmaskers

Snap je dat ik geen zin had om over corona te schrijven? Het brengt veel te veel dilemma’s en onzekerheden met zich mee, terwijl ik zo graag antwoorden heb. Ik haat “Ik weet het niet”. Maar stel me nu een vraag als “Zal de school weer gewoon open kunnen?” of “Zal Maartje tijdens haar zwangerschap niet ziek worden?” of “Gaan jullie concerten nog door?” en ik moet antwoorden: “Ik weet het niet!” Het enige wat ik zeker weet, is dat ik maar beter een voorraadje mooie stoffen maskers kan aanleggen, want we zullen er nog lang aan vastzitten. Een vrolijk kleurtje of bloemig motiefje compenseert mijn glimlach misschien niet helemaal, maar het is toch al een stap in de juiste richting.

