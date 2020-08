De week van Sanne: “De kogel is door de kerk” Redactie

24 augustus 2020

06u00

Bron: Story 1 Showbizz Exact dertig jaar geleden scoorden Erik en Sanne hun monsterhit Veel te mooi. Dat jubileum wilden ze vieren met een feestelijke concerttournee, maar dat was buiten corona gerekend. Gelukkig hebben ze ook een mooi vooruitzicht – de geboorte van hun eerste kleinkind – en kunnen ze genieten van de streek waar ze wonen. In haar column vertelt Sanne Denotté (47) deze week over de nieuwe datum van de concertreeks en het met momenten zeer behulpzame Google.

De kogel is door de kerk! Yes! De concerten van onze 30 jaar Veel te mooi-tournee zullen doorgaan in het najaar van 2021. Op die manier kunnen alle mensen die een ticket hadden ook echt in de zaal terecht, in plaats van slechts 100 mensen, ver uit elkaar. Het is voor ons heel belangrijk om het publiek na het concert ook even te kunnen zien, en zolang er geen vaccin is, kan dat natuurlijk niet vanwege ieders gezondheid. Door de concerten te verplaatsen naar het najaar van 2021, hopen we dat alles zo normaal mogelijk kan doorgaan.

Vanaf het moment dat het besluit genomen was, samen met onze concertpromotor, voelden we ons veel lichter. Onbewust drukte deze situatie blijkbaar toch op onze schouders. Erik is opnieuw ‘met volle goesting’ gitaar aan het spelen en heeft de partituren weer van de zolder gehaald. Ikzelf ben, onder impuls van de ‘flow’ van Erik, ook al een aantal dagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het werk geweest voor school. De papieren die ik begin juli in mijn boekentas stak om te lezen en nadien te klasseren, riepen mij elke keer ik voorbij de bewuste schooltas kwam. Maar nee, Sanne was koppig! Sanne zei tegen zichzelf: ‘Gij workaholic, wilt ge nu weleens verlof nemen zoals ieder normaal mens!?’

Wat er dan gebeurt, is dat je geen enkel moment meer echt ontspannen bent, omdat de gedachte aan dat werk ergens in een hoekje van je hoofd zit. Dus heb ik me vooraf geëxcuseerd bij Erik dat ik een paar dagen vollen bak ging werken – wat bij hem alleen maar een glimlach op zijn gezicht bracht, terwijl hij zei: ‘Ik dacht al… hoe lang gaat ze het nog volhouden?’ En wat een opluchting! Dit is zo’n heerlijk gevoel: een hoofd dat een tikje beter opgeruimd is… En dat gevoel bracht me ertoe om ‘uitstelgedrag aanpakken’ eens in de zoekbalk van Google in te typen. Oh ja, ik vraag tegenwoordig alles eens aan Google, voor de mop. Soms krijg je echt fantastische antwoorden! Zo kreeg ik 12 oorzaken en 10 tips tegen uitstelgedrag op de site www.heteffectievewerken.nl, waarbij me vooral bijbleef dat uitstel­gedrag je dik maakt! Echt!

Ik heb deze week ook aan Google gevraagd wat we zouden eten met deze hitte. Google antwoordde dat ik eens moest proberen gemarineerde kip met paprika-watermeloensalsa te maken, en hé, het smaakte geweldig bij 36 graden! En terwijl ik de rest van de watermeloen stond te verorberen in de keuken, was ik zo dankbaar voor mijn leven. Ik doe twee jobs met hart en ziel, heb de tofste en liefste man ter wereld, een fijne familie én we wonen in een huis met een tuin, waar altijd wel een plekje schaduw is door de hoge bomen van de buren. Mijn hart gaat uit naar alle mensen die dat geluk niet hebben. Die tijdens heel de lockdown in hun appartement moesten blijven en nu met de hittegolf ook geen eigen stukje schaduw hebben. Natuurlijk wil je dan eens naar de zee of naar een meer. Het spijt me zo voor al die lieve, brave mensen die onlangs in Blankenberge waren en getuige moesten zijn van de vechtpartij daar op het strand. Ons Maartje stuurde me een appje: ‘Al gehoord van de vechtpartij in Blankenberge? In wat voor wereld leven wij nu toch?’

Inderdaad, dacht ik, dat zal ik eens googelen. Probeer het maar eens! Je krijgt – naast een heleboel sites over religie en politiek – ook de website van Erika Van Tielen te zien, waar ze in 2011 een blog schreef met als titel ‘In wat voor een wereld leven wij?’ Er is niet veel veranderd sindsdien. Intussen ben ik helemaal verslaafd aan haar schrijfstijl en leuke foto’s.