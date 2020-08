De week van Sanne: “Betrapt door mijn ouders... Het overkwam me zelfs onlangs nog” Sanne Denotté

12 augustus 2020

14u00

Bron: Story 0 Showbizz Exact dertig jaar geleden scoorden Erik en Sanne hun monsterhit ‘Veel te mooi’. Dat jubileum wilden ze vieren met een feestelijke concerttournee, maar dat was buiten corona gerekend. Gelukkig hebben ze ook een mooi vooruitzicht - de geboorte van hun eerste kleinkind - en kunnen ze genieten van de streek waar ze wonen. In deze staycation-tijden brengt Sanne Denotté (47) in haar wekelijkse column in Story graag een ode aan Hamme en omgeving.

Hebben jullie als kind of als puber ooit eens iets uitgespookt waarvan je op dat moment al wist: “Mijn ouders gaan dit te weten komen…” Ik had nog zo’n moment op het podium tijdens een ‘30 jaar Veel te mooi’-­concert. Ik vertelde namelijk een anekdote die niet echt voor de oren van mijn ouders bestemd was. Je moet weten dat ik geboren en opgegroeid ben in Branst, een kleine deelgemeente van Bornem. We woonden op amper 50 meter van de Scheldedijk. Mijn papa is bijzonder fier op zijn gemeente en vindt “den overkant van ’t Schel” maar niks. “Nee, aan de kant van Klein-Brabant zijn er veel meer cafeetjes en restaurantjes”, zegt hij. Wanneer ik aanhaal dat er zoveel reeën zitten in het natuurgebied in Hamme, beweert hij dat die overgezwommen zijn “omdat de sukkelaars niet beter wisten”.

‘Gevaarlijke’ overtocht

Erik en ik wonen natuurlijk aan de ­ándere oever van de Schelde, in Hamme. In vogelvlucht wonen we misschien maar een kleine kilometer van mijn ouders vandaan, maar om er te geraken moet je bijna een half uur met de wagen rijden. Of je neemt de veerboot aan Driegoten natuurlijk. Die gebruikten we toen Maartje klein was en wij moesten gaan optreden. Toen ze groot genoeg was om alleen de ‘gevaarlijke’ overtocht te maken, zetten wij Maartje op de boot, terwijl mijn ouders aan de andere kant stonden te wachten. Bij laagtij konden mijn mama en ik zelfs gewoon afspreken hoe laat we haar weer zouden ophalen aan de veerboot. Het water draagt onze stemmen heel ver.

Over fietsen gesproken: als echte Hammenaars zijn Erik en ik uiteraard fan van Greg Van Avermaet. Die komt soms bij dezelfde slager als wij! Sanne

Om een lang verhaal kort te maken: ik vertelde dit allemaal op het podium aan het publiek. Ik zei dat ónze kant – Hamme, Moerzeke, Kastel – eigenlijk de mooiste kant is en dat er maar één ding mooier en beter is aan de overkant: het uitzicht! Het publiek vond het hilarisch. Ik vond mijn mopje ook goed, tot ik de volgende dag een bericht kreeg van mijn ouders: “Ah zo?! Is alleen het uitzicht aan onze kant beter?” BAM! Betrapt! Hadden er toch fans een opname gemaakt en naar mijn ouders gestuurd, zeker! Je ziet, alles komt uit. Om mijn ouders een plezier te doen zal ik binnenkort de Belpop Bonanza fietsroute eens fietsen, ook omdat ik nieuwsgierig ben wat ze over ons te zeggen hebben. Ik wil ook weten of er een QR-code te scannen is over de popgroep TOY, waar mijn nonkel Renaat in zat.

Dansen op trouwfeest

Over fietsen gesproken: als echte Hammenaars zijn Erik en ik uiteraard fan van Greg Van Avermaet. Die komt soms bij dezelfde slager als wij! Maar ik ben ook dol op Wout van Aert. Mijn mama is dan weer gek op Mathieu van der Poel. Tijdens spannende wedstrijden – meestal wanneer Wout voorop ligt – telefoneer ik vaak naar ‘den overkant van ’t Schel’ om haar wat te plagen. En Erik? Tenzij we voor Sanne Cant supporteren, interesseert hij zich niet zo voor sport op tv. Hij leest dan – zoals het een echte Hammenaar betaamt – het laatste boek van Herman Brusselmans. Of hij gaat zélf fietsen. En trouwens: er zijn wél gezellige cafés en restaurants aan onze kant, hoor! Het trouwfeest van Maartje en Senne vond plaats in Het Jachthuis in Moerzeke. Een topfeest. Zelfs Erik heeft gedanst! En dat terwijl we de volgende ochtend om 7 uur al bij ‘De zevende dag’ moesten zijn.

Ik stel voor – om de kerk in het midden te houden – dat jullie eens komen fietsen in Bornem en Weert en dan het veer nemen aan Driegoten. Van de provincie Antwerpen naar Oost-Vlaanderen. En dat je dan een rustpauze inlast bij Christa van Het Jachthuis. Veel kans dat wij er zijn trouwens. Nog even tenminste… Half augustus beginnen we weer te werken op school.

