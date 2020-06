De week van Sandrine André: “We hebben dan wel weer wat meer vrijheid, ik merk dat ik er nog niet van durf te genieten” Redactie

22 juni 2020

06u00

Als alles goed blijft gaan, zendt VTM aan het eind van de zomer nieuwe afleveringen uit van Familie. De cast is er intussen weer aan begonnen, weliswaar met de nodige aanpassingen. Hoe Sandrine André, Veronique in de soap, het nieuwe normaal op de set en daarnaast beleeft, vertelt ze in een wekelijkse column in Story.

Afgelopen week was er de Rode Neuzen Dag-campagne Hoe is’t?. Er werd gevraagd om een foto te posten waarop je poseert met een cijfer dat uitdrukt hoe je je voelt. Blijkbaar is dat voor heel veel jongeren maar een 4. Het is toch belangrijk dat we daarover durven te praten. Mezelf heb ik een 7 gegeven. Geen topscore dus. Ik voel dezer dagen dan ook nog wel wat stress. We hebben dan wel weer wat meer vrijheid gekregen, ik merk dat ik er nog niet van durf te genieten. Ik wil ook zeker nog de massa vermijden. Op café gaan doe ik zelden, maar ik ga wel graag op restaurant. Daarom heb ik het wel al aangedurfd om een tafeltje te reserveren voor over enkele weken. Het is altijd fijn om iets te hebben om naar uit te kijken of mezelf met iets te belonen. Die beloning kan net zo goed een kopje thee zijn, hoor. Of een wandeling met onze honden. Chip en Boon zijn twee bordercollie-broertjes van acht jaar. Hun wandelingen zijn ook voor mij een goede manier om de stress los te laten.

Veel studenten ervaren momenteel examenstress. Heel herkenbaar. Het maakt niet uit waarvoor ik een test moet afleggen, ik schiet altijd in het rood. Mijn grote probleem is dat ik het te goed wil doen. Als ik niet alle leerstof volledig ken, voelt dat als falen. Ik heb moeten leren dat gewoon goed soms ook goed genoeg is. Vaak wordt me gevraagd hoe ik al die teksten voor Familie uit het hoofd kan leren. Dat is enerzijds door mompelend de woorden alsmaar hardop te herhalen, maar anderzijds vooral door je fantasie te gebruiken. Het zijn niet de woorden die je uit het hoofd leert, je moet het verhaal zien. Eigenlijk is dat een tip voor elke student: maak er een verhaaltje van en vat het samen. Op die manier heb ik ooit het perfecte spiekbriefje gemaakt. Ik was zo hard op zoek naar de juiste afkortingen om zoveel mogelijk op een klein papiertje te krijgen, dat ik altijd opnieuw moest beginnen. Uiteindelijk wist ik zo goed wat er op het briefje stond dat ik het nooit heb moeten gebruiken. Trouwens, alleen al het idee dat ik betrapt kon worden was al een reden genoeg om te studeren tot ik het kon.

