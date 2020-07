De week van Sandrine André: “Vakantie, dat is voor mij de tijd stilzetten. En mogen, niet moeten” Sandrine André

06 juli 2020

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Als alles volgens plan loopt, zendt VTM aan het eind van de zomer nieuwe afleveringen uit van ‘Familie’. De cast is er intussen weer aan begonnen, weliswaar met de nodige aanpassingen. Hoe Sandrine André, Veronique in de soap, het nieuwe normaal beleeft, vertelt ze in haar wekelijkse column in Story.

Wat vliegt de tijd, ineens staat 1 juli op het blaadje van mijn agenda. Die datum staat gelijk met het gevoel van vakantie. Even alles stop mogen zetten. Voor de kijkers van ‘Familie’: wees gerust, wij werken de komende weken gewoon hard door! Er is ons gevraagd een deeltje van de collectieve vakantie te verplaatsen, waardoor we in de zomer zoveel mogelijk scènes kunnen opnemen. Heel even heb ik gedacht: laten we gewoon helemaal geen vakantie nemen, we hebben door het coronavirus al zoveel thuis gezeten. Maar dat was thuis zijn zonder vrijheid, zonder uitstapjes, zonder bezoekjes aan of van vrienden. Dat was moeten, niet mogen. Gelukkig besliste onze werkgever dat we toch even met z’n allen gaan stilliggen tijdens de zomer.

Reizen is je blik op de wereld verruimen en natuurlijk doe ik dat graag. Maar ik ben geen globetrotter. Na twee weken is het voor mij genoeg geweest en wil ik weer naar huis. Want het is ook best vermoeiend om al die indrukken in me op te nemen.

Lange wandelingen

Vakantie daarentegen, dat is voor mij de tijd stilzetten, op één plek blijven en een boekje lezen, spelletjes spelen. Zaken die we ook wel thuis doen, maar daar blijf ik tegelijk toch in de weer met de wasmachine en met klusjes. Nee, mij moet je meenemen naar een hutje in niemandsland. Op een strand liggen met duizend anderen is voor mij een nachtmerrie, maar met vrienden een huis delen vind ik zalig. Lang voor het coronavirus hadden wij al beslist dat het dit jaar een vakantie in eigen land zou worden. De Ardennen vormen het ideale decor voor lange wandelingen met de honden. Geen lange autorit nodig, en als je bij de bakker Frans hoort spreken, voelt dat toch aan als heel ver weg...