De week van Sandrine André: "Mijn angst is getemperd, de voorzichtigheid gebleven"

20 juli 2020

06u00

Als alles volgens plan verloopt, zendt VTM aan het eind van de zomer nieuwe afleveringen uit van Familie. De cast is er intussen weer aan begonnen, weliswaar met de nodige aanpassingen. Hoe Sandrine André, Veronique in de soap, het nieuwe normaal beleeft, vertelt ze voor de laatste keer in haar column.

Ik schrijf jullie voor de zesde en laatste keer. Een dankwoordje voor alle leuke reacties van de lezers die ik de afgelopen weken kreeg, lijkt mij hier dan ook op zijn plaats. Het was ook voor mij een plezier om mijn pen weer te herontdekken. Misschien moet ik daar in de toekomst weleens iets mee doen. Al zie ik mijzelf niet dagen achter mijn computer zitten. Dan zou ik beter vullingen gaan kopen voor de vulpen van mijn vader en op een ouderwetse manier in een klein boekje alles noteren waaraan ik denk – net zoals hij dat deed. Of verhalen verzinnen terwijl ik met de honden in het bos wandel. Wie weet wat voor spannende avonturen daar uit vloeien.

Als ik terugkijk op de afgelopen weken is er toch wel het één en ander veranderd. Ik weet dat ik bang was om weer naar buiten te gaan en onder de mensen te komen. Ik heb nog steeds geen mensenmassa gezien, maar wel al meer vrienden. Ook heb ik het aangedurfd om meer winkels te bezoeken, op restaurant te gaan en een uitstap naar de Ardennen te maken. De angst is getemperd, maar de voorzichtigheid is wel gebleven. Zo ook op de set van Familie. Mondmaskers worden nog steeds gedragen en de make-up- en kledingcheck voor elke opname moeten acteurs nog steeds zelf doen. Nu lijkt dat misschien niet zo moeilijk, maar iedereen heeft zijn talent en dat van mij is niet het zien van een blinkende huid of juist afgelijnde lippen. Voor mezelf privé is dat helemaal niet erg, maar voor een personage als Veronique wel. We maken op de set ook weleens de grap dat de krullen van Rudi (Werner De Smedt) alle kanten op mogen staan, maar als Kürt Rogiers zijn krullen niet willen luisteren dan krijg je echt een vreemde Lars. Stylisten hebben daar een geoefend oog voor en zien bijvoorbeeld ook meteen wanneer een oorbel of kraag vreemd zit. Benieuwd welke foutjes de kijkers eruit zullen halen wanneer we weer op het scherm te zien zijn.

Tot het zover is, wens ik jullie eerst een prachtige zomer toe. Ik had nog willen vertellen over mijn danstrainingen, maar die liggen voorlopig allemaal stil tot in september, net zoals de repetities in het theater. Ja, mijn agenda deze zomer is iets soberder dan vorige jaren. Niet erg, het zorgt ervoor dat ik mentaal en lichamelijk weer helemaal uitgerust zal zijn voor een nieuwe start volgend seizoen.

Heel veel liefs en

tot ergens onderweg!