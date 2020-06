De week van Sandrine André: “Het lijkt wel alsof de wereld weer is beginnen te draaien zonder mij” Redactie

28 juni 2020

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Als alles goed blijft gaan, zendt VTM aan het eind van de zomer nieuwe afleveringen uit van Familie. De cast is er intussen weer aan begonnen, weliswaar met de nodige aanpassingen. Hoe Sandrine André, Veronique in de soap, het nieuwe normaal op de set en daarnaast beleeft, vertelt ze in haar column.

“De laatste tijd word ik wakker met een wee gevoel in mijn buik. Ik slaap goed en ben gelukkig als ik naar mijn man Hans kijk die naast me ligt, ik woon in een fijn huis en ben gezond, maar toch. Het voelt gewoon alsof ik nog steeds op iets wacht. Het startsein. Het lijkt wel alsof de wereld weer is beginnen te draaien zonder mij. De agenda loopt langzaam weer vol, bubbels worden gevormd, er is weer heel veel toegelaten. Ook wij hebben sneller dan verwacht een eerste terrasje gedaan. De tafeltjes stonden er ver uiteen en de bediening droeg mondmaskers. Ook op de set bij Familie is iedereen voorzichtig, houden we anderhalve meter afstand en worden de richtlijnen zo goed mogelijk opgevolgd. Ik voel me veilig daar. Daardoor valt het me zo hard op dat er ook veel mensen doen alsof het coronavirus niet meer bestaat. Ik begrijp wel dat we verder moeten, maar niet iedereen is even snel in het loslaten van wat er ons de afgelopen weken is overkomen, en ik behoor tot de groep die daar tijd voor nodig heeft.”

“Sinds kort zijn de grenzen met de buurlanden weer open. Voor Hans en mij wil dat zeggen dat we eindelijk onze familie weer mogen bezoeken. Ik ben namelijk een kind uit een gemengd Belgisch-Nederlands huwelijk en ben ook nog eens met een Nederlander getrouwd. De afgelopen maanden konden we dus niet naar Maastricht en miste ik daardoor de begrafenis van een broer van mijn vader. Er was ook geen tripje mogelijk naar Amsterdam, waardoor Hans de eerste lachjes van zijn eerste kleindochter via Facetime moest volgen. Net zomin konden we naar Hilversum, Rotterdam of Utrecht, allemaal steden waar mensen wonen die ons dierbaar zijn. Als de grens oversteken plots verboden wordt, dan voelt Nederland ineens heel ver. Blij als een kind voelde ik me dus toen we dit weekend in de auto stapten voor familiebezoek.”

