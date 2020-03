De week van Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Nick en Christophe zijn een voorbeeld voor de opgroeiende jeugd” Redactie

Bron: Story 0 Showbizz Blind Getrouwd is aan zijn vijfde jaargang toe, en wie is er beter geschikt om wekelijks haar blik te werpen op de slaagkansen van Cupido en de kandidaten dan Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41)? Daarnaast laat ze ons in Story ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (bijna 2) en Théodore (5 maanden).

Ik beken het maar meteen: ik ben een tikje jaloers op de exotische bestemmingen die de kandidaten van het vijfde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ op huwelijksreis mogen ontdekken! Stijn en ik brachten onze wittebroodsweken door op Tenerife en al snel merkten we daar dat we allebei graag dezelfde dingen doen: genieten van het leven. Zo hebben we op huwelijksreis vooral – en met veel overgave – de lokale horeca afgeschuimd.

Zodra je als ‘Blind Getrouwd’-koppel op huwelijksreis gaat, draait het ­experiment op volle toeren en valt het verschil in gedrag tussen de koppels hard op. Bij Jonah en Winnie spat de ­puppyliefde van het scherm af, terwijl ik me over Tati en Lothar oprecht zorgen maak. Ik heb de indruk dat die twee niet dezelfde taal spreken. Ze lijken zowel zichzelf als elkaar niet te begrijpen. De goede intenties worden verkeerd aangebracht en worden verkeerd geïnterpreteerd. Ik werd er zelf ongemakkelijk van…

Hartverwarmend

Nick en Christophe daarentegen... Zo hartverwarmend hoe die met elkaar omgaan! Ze slagen er wekelijks in om een brede glimlach op mijn gezicht te toveren. Waarvoor dank, jongens! Heel goed van ze dat ze over alles kunnen praten en zich openstellen voor elkaar. Ik wist niet hoe twee homo’s met elkaar flirten, maar stilaan krijg ik er een idee van. Deze twee prachtige mannen verbreken alle taboes: het homohuwelijk, pesten, vals zingen... en ze doen het met flair! Een voorbeeld voor de opgroeiende jeugd: wees jezelf, wees eerlijk en heb respect voor anderen.

Het valt me ook op dat sommige koppels elkaars tegenpolen zijn, maar dat hoeft geen struikelblok te zijn. Ik ben zelfs voorstander van verschillen in een huwelijk, op voorwaarde dat er meer raakvlakken zijn. Stijn en ik: wij zijn als zout en peper. We brengen allebei heel wat smaak in elkaars leven. Soms is het perfect, soms gaat het helemaal de mist in. De kunst is om de juiste balans te vinden. Die zoektocht is vaak hobbelig, maar altijd boeiend!

