De week van Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Mijn tip voor de koppels: zeg nu toch gewoon eens hoe leuk je elkaar vindt!”

04 april 2020

Bron: Story 0 Showbizz Blind Getrouwd is aan zijn vijfde jaargang toe, en wie is er beter geschikt om wekelijks haar blik te werpen op de slaagkansen van Cupido en de kandidaten dan Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41)? Daarnaast laat ze ons ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (2) en Théodore (6 maanden) en als zorgkundige.

Wat een week! Met heel mijn gezin onder één dak… Na Blind Getrouwd is enkele weken in quarantaine thuiszitten met manlief de volgende serieuze relatietest. Ik vraag me oprecht af hoeveel koppels dit zullen overleven. Wij prijzen ons gelukkig dat we elkaar zeer goed kennen en een sterke relatie hebben… En toch slagen we erin om elkaar op de zenuwen te werken. Ik ben echt blij dat ik nog aan het werk ben, zodat we elkaar toch voldoende ruimte kunnen geven.

In deze coronatijden besef ik hoe belangrijk een bezoek voor onze rusthuisbewoners – hoe kort ook – kan zijn. Ze krijgen momenteel hun kinderen en kleinkinderen niet te zien en daar hebben ze het erg moeilijk mee. Dat Lothar in Blind Getrouwd toont dat hij bewust tijd maakt voor zijn grootouders is zo hartverwarmend. Het respect en de liefde voor zijn grootmoeder, spatten van het scherm. Stiekem hoop ik dat ik later met mijn kleinkinderen een gelijkaardige relatie kan opbouwen. Met Tati blijft Lothar voorlopig dan weer in de grijze zone ploeteren, waardoor ze in hun relatie helaas geen stappen vooruitzetten. Jammer dat ze bepaalde zaken niet durven uit te spreken en niet eerlijk toegeven wat ze willen en wat niet. Ik heb het gevoel dat Tati graag wil horen dat Lothar verliefd is en haar de hemel in prijst. Toegegeven, dat wil uiteindelijk elke vrouw. Maar Lothar heeft wellicht schrik om gekwetst te worden en durft zich niet open te stellen. Komaan, zeg gewoon klaar en duidelijk hoe mooi en fantastisch je haar vindt!

Ook Laura en Sonny zou ik graag eens goed door elkaar schudden! Die twee passen zo goed bij elkaar, maar zien het zelf niet. Ze lijken meer tijd te steken in hun zoektocht naar dingen die er niet zijn, waardoor ze de dingen missen die er wél zijn. Wat zou ik het een gemiste kans vinden als die twee elkaar niet vinden. Sonny blijft de ideale schoonzoon: geduldig, knap, intelligent, begripvol en liefdevol naar Laura toe. Maar Laura is precies helemaal het noorden kwijt. Ze maakt zich boos op zichzelf, maar daar boek je natuurlijk geen vooruitgang mee. Door als een vlieg te ­observeren werk je niet aan je huwelijk. Steek liever tijd in elkaar.

Wat willen vrouwen toch altijd graag hun partner veranderen. Ik geef toe: dat deed ik vroeger ook. Tot ik begreep dat het veel fijner en makkelijker is om iemand te aanvaarden zoals die is. Wie wil er nu horen dat het nét niet goed genoeg is? Jezelf voor iemand veranderen mag je juist niét doen. Dat brengt alleen maar stress en onzekerheid met zich mee, twee zaken die niet goed zijn voor een beginnende relatie. Openstaan voor nieuwe ervaringen en die samen delen was voor mij en Stijn de ideale formule om ons huwelijk te doen slagen. Meer dan ooit beseffen we dat we anders zijn en elkaars persoonlijke ruimte respecteren heel belangrijk is.

Dat ook de tortelduifjes Winnie en Jonah moeten wennen aan het samenwonen is niet meer dan normaal. Voor Stijn en mij was dat ook een grote aanpassing. Maar we hadden wel snel door wat onze routines zijn, wat wij belangrijk vinden en wat we graag doen. De eerste weken hebben we samen heel wat aan de aperitief(hapjes) gezeten, met extra kilo’s als gevolg. Net als Christophe en Nick hebben we graag vrienden over de vloer. En ja, ook bij ons brengt bezoek stress met zich mee. Zo mooi om te zien hoe Nick en Christophe met hun eerste crisis omgingen. Ze blijven eerlijk en open en hebben respect voor elkaars visie, telkens met een vleugje humor. Mensen vragen mij soms hoe Stijn en ik het Blind Getrouwd-avontuur hebben volgehouden. Het antwoord is simpel: door te praten!

