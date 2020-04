De week van Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Mijn grote angst over Nick en Christophe is waarheid geworden” Redactie

Bron: Story 0 Showbizz De vijfde jaargang van ‘Blind Getrouwd’ nadert z’n einde. Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41), wikt en weegt de kandidaten elke week in Story. Ze laat de lezers ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (2) en Théodore (6 maanden).

Intussen zit ‘Blind Getrouwd’ er bijna op. Het is officieel: mijn hart werd in tientallen stukken gebroken. Ik heb letterlijk zitten zuchten met mijn hand op mijn borst, mijn mond open vol ongeloof. Mijn grote angst is waarheid geworden. Nick liet al enkele keren vallen dat hij geen gevoelens had voor Christophe. En nu gaan ze elk hun eigen weg... Die twee zijn wel de enigen van wie ik overtuigd ben dat ze nog dikke vrienden zullen blijven na dit alles. Rust in vrede, team ‘Nictophe’.

Telkens een koppel ‘nee’ zegt tegen elkaar, hun connectie niet vindt, is dat erg jammer. Het is ook zo spijtig dat het tussen Laura en Sonny niets is geworden. De Engelse uitdrukking ‘squeezing blood out of a stone’, bloed uit een steen persen, vat perfect samen hoe ik hen heb gezien. Laura verwoordde heel mooi dat het belangrijk is om positief te zijn en niet op te geven. Dat ze moeite wilde blijven steken in hun huwelijk, siert haar. Heel goed dat zij beiden lessen hebben getrokken uit hun mooie avontuur. Het begon zo veelbelovend en hun huwelijk had zoveel potentieel om te slagen, maar het heeft niet mogen zijn. Sonny en Laura, ik wens jullie van harte veel geluk in jullie nieuwe avonturen. Sonny, have fun met al de terechte vrouwelijke aandacht die jou nu te wachten staat, als ideale schoonzoon.

Knieval

Het lijkt erg gemakkelijk om je gevoelens bloot te geven voor een camera, maar dat is het niet. Tenzij je head over heels bent zoals Winnie en Jonah. Zijn knieval met een uurwerk als cadeau was o zo hilarisch! Hun openheid en oprechtheid zijn absoluut hun sterktes. Ik geniet enorm mee van hun prille liefdesgeluk. Werk eraan, blijf gaan en vecht altijd voor jullie roze wolk, zodat jullie sprookje nooit stopt!

Ik werd instant gekatapulteerd naar het moment dat Stijn en ik hadden ­beslist om voor elkaar te gaan. Ook voor ons was het hele ‘Blind Getrouwd’-­parcours een mooi leermoment. Ik heb moeten leren om de controle los te laten, mijn wederhelft te vertrouwen en in te zien dat niet elke man slechte intenties heeft. Stijn had toen heel wat onzekerheden en vragen over of ik getrouwd wou blijven of niet. Voor mij was het keuzemoment eerder een formaliteit, ik wist dat we elkaar niet zomaar zouden laten gaan.

Ware aard

Meteen na het zien van de aflevering hebben Stijn en ik onze eigen slotaflevering vanonder het stof gehaald en met veel liefde herbekeken. Wat een gekke tijden waren dat. Ik kan me nog helemaal voor de geest halen hoe het voelde om tijdens het beslissingsmoment opnieuw in het stadhuis – waar het allemaal begon – te staan. De avond ervoor hadden Stijn en ik gezellig gekookt samen, met zoals gewoonlijk aperitiefhapjes en een goed pilsje. Bijna vijf jaar later voelt het nog steeds als de meest juiste beslissing die ik ooit nam. Namelijk mezelf de kans geven om Stijn te leren kennen en hem mijn ware aard tonen, zonder filter. En mijn kans te wagen om liefde te vinden. Pure liefde.

