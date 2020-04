De week van Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Jonah kan heel melig zijn. Ik ben blij dat Stijn niet meer zo is!” Redactie

11 april 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz ‘ Blind Getrouwd’ is bezig aan z’n vijfde jaargang. In ‘Story’ werpt Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41), elke week haar blik op de koppels. Daarnaast laat ze de lezers ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (2) en Théodore (6 maanden). Blind Getrouwd’ is bezig aan z’n vijfde jaargang. In ‘Story’ werpt Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41), elke week haar blik op de koppels. Daarnaast laat ze de lezers ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (2) en Théodore (6 maanden).

Ik mocht het niet eerder verklappen, maar net voor het coronatijdperk kregen Stijn en ik de kans om de huidige koppels van ‘Blind Getrouwd’ te ontmoeten. Heel spannend om hen te leren kennen. Het was ook een fijn weerzien met Veerle en Nick (uit seizoen 2, red.): een liefdevol koppel met een ultraschattig dochtertje. Bovenal was het een goede zet van de programmamakers om de koppels elkaar te laten ontmoeten. Niet iedereen zit op een roze wolk zoals Winnie en Jonah, en niet iedereen communiceert zo open als Nick en Christophe. Ze kunnen dus nog wat van elkaar leren. Die zogenaamde bootcamp bleek de ideale manier om iets over jezelf én anderen te weten te komen. Heel inspirerend!

Zelf heb ik er trouwens ook nog wat van opgestoken. De oefening waarbij beide partners met elkaar verbonden moeten blijven via één vinger terwijl ze bewegen, hebben Stijn en ik ook geprobeerd: hilarisch was dat! En binnenkort gaan we ook een schilderij maken over onszelf, op onze keukenmuur die dringend geschilderd moet worden. Een geweldige doe-tip voor alle koppels in quarantaine!

Pamperfase

Tegelijk vond ik de dynamiek tussen de koppels best confronterend. Natuurlijk is elke relatie uniek, maar automatisch vergelijk je je eigen situatie met wat je ziet. Ik ook. De nieuwe koppels hebben alle tijd om elkaar beter te leren kennen en volop te genieten van elkaar en hun prille huwelijk. Terwijl Stijn en ik in de o zo leuke pamperfase zitten met een peutertje dat volop in de nee-fase beland is. En iedere ouder weet welke uitdagingen de ‘terrible two’s’ met zich meebrengen.

Wat Tati en Lothar betreft: wie had ooit nog durven denken dat die twee met elkaar zouden flirten? Ze gingen speels met elkaar om en plots waren ze daar: de fonkeltjes in de ogen van Tati. Dé fonkeltjes waar ze al weken naar verlangde. Het liefdevolle ‘Lotje-Protje’-moment is iets waar ik stiekem op hoopte. Wie weet volgen er nog meer in de toekomst en beseffen ze dat ze het heel leuk hebben samen. Toen Lothar over zijn gevoel van afwijzing vertelde, had ik met hem te doen. Ik hoop dat die twee minstens als goede vrienden door het leven zullen gaan en niet met een slecht gevoel terugblikken op hun avontuur.

Klef

Herinner je je de theorie nog dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars en ze elkaar daardoor niet kunnen begrijpen? Wel, voor Sonny en Laura gaat dat helemaal op! Die twee lopen parallel naast elkaar. Ze vinden maar moeilijk raakvlakken, hoewel die er wél zijn. Ze liggen zelfs voor het oprapen. Anderhalve meter afstand houden was nog niet aan de orde tijdens de tv-opnames, maar Sonny en Laura waren al goed aan het oefenen.

Van Jonah en Winnie – twee intelligente prachtkoppen – ben ik altijd fan geweest. Maar soms kan Jonah wel heel melig zijn. Eerlijk, Stijn was in het begin van onze relatie ook zo. Die periode is intussen – gelukkig – voorbij. Ik vind het niet fijn om constant zo klef te doen, want een botsing kan juist erg constructief zijn. In ieder geval geloof ik nog steeds in hun huwelijk, die gaan het goed doen. Hun muzikale moment samen was prachtig! Ik wens hen nog meer van die romantische momenten toe.

Ook Nick en Christophe zijn erg goed bezig: schaamteloos open en eerlijk tegenover elkaar. Ze aanvaarden elkaar zoals ze zijn, en alles is bespreekbaar. Zelfs hun angst om scheten te laten bij andere mensen. Ze leggen geen druk op elkaar en hun huwelijk. Voor Stijn en mezelf is dat erg herkenbaar.