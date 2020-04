De week van Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Als er niet snel een oplossing komt, staat Stijn z’n job op de helling” Redactie

18 april 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz ‘ Blind Getrouwd’ is aan zijn vijfde jaargang toe, en in Story werpt Nuria Gilizintinova (31) elke week in een exclusief dagboek haar blik op de kandidaten. In het eerste seizoen werd zij namelijk met succes gekoppeld aan Stijn Van Poucke (41). Daarnaast laat ze ons ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (2) en Théodore (6 maanden) en als zorgkundige.

Alweer een week in quarantaine voorbij. Alweer zeven dagen gevuld met hartverscheurende verhalen over kinderen die ziek worden en/of hun ouders moeten missen, over ouderen die besmet raken met het virus, over mooie gebeurtenissen die niet op gepaste wijze gevierd kunnen worden. Maar tegelijk ook weer zeven dagen vol solidariteit, want die is nog nooit zo voelbaar aanwezig geweest. Mensen begroeten elkaar weer hartelijk (en vanop een veilige afstand), er worden via verschillende initiatieven mondmaskers gemaakt voor de woonzorgcentra, de zorgverleners mogen dagelijks op een applaus rekenen… Mooi.

Intussen merk ik dat mijn eigen angst om het coronavirus op te lopen - of nog erger: anderen te besmetten op het werk - wat begint te stabiliseren. Ondanks de dramatische nationale cijfers zijn er in het rusthuis waar ík werk nog geen zieken en dat hopen we zo te houden. De extreme maatregelen om de bewoners apart te houden werpen bij ons hun vruchten af.

Met een bang hart wachten we af wat op lange termijn de economische gevolgen van deze crisis zullen zijn Nuria

Bij ons thuis is het nog steeds vaak een ware chaos, maar Stijn en ik slagen er toch in om in ons kot te blijven zonder elkaar te willen wurgen, opeten of slaan met een deegrol. Ons motto? Het beste maken van elke dag en iedere situatie. Elkaar opbeuren, steunen, begrijpen en er zijn voor de ander in goede en slechte dagen.

Maar net als heel wat anderen wachten we met een bang hart af wat op lange termijn de economische gevolgen van deze crisis zullen zijn. Stijn werkt sinds vorig jaar bij E5-mode en de kledingsector wordt momenteel bijzonder hard getroffen. Zijn job staat op de helling als er niet snel een oplossing komt. Maar dan denk ik: zolang we gezond zijn en elkaar hebben, komt alles goed. Ik ben meestal positief ingesteld en slaag erin in elke uitdaging een nieuwe mogelijkheid te zien.

Mijn hart maakte trouwens een vreugdesprongetje toen ik in ‘Blind Getrouwd’ zag dat Laura en Sonny opnieuw goed bezig zijn. Ik heb zelfs het gevoel dat ze misschien toch voor hun huwelijk zullen kiezen. Wie weet is het hobbelige parcours dat ze hebben afgelegd, toch niet voor niets geweest. Hopelijk beginnen ze in te zien wat hun potentieel is. Zelf vond ik hen vanaf dag één een heel mooi koppel. En het doet mij deugd dat ze steun krijgen van de familie van Laura. Wat een gezelligheid! Sonny mag dan wel de ideale schoonzoon zijn, hij is toch maar mooi terechtgekomen in de ideale schoonfamilie.

Lachen en grollen

Bij Winnie en Jonah spat de passie en liefde nog altijd van het scherm. Wat een koppel. Ze gaan samen langs bij hun familie en vrienden alsof het al jaren een vast ritueel is en lijken perfect in elkaars leven te passen. Groot applaus voor die twee! Ook Christophe en Nick gaan verder op de vibe die er tussen hen hangt. De actie, energie en chemie tussen hen zijn zalig om te zien! Lachen en grollen, maar toch open, serieus en oprecht met elkaar omgaan. Dit werd nog maar eens bevestigd bij het terugzien van hun trouwfoto’s. Ze vormen samen één geheel en steunen elkaar met de nodige humor en kwinkslagen. Ja, ik blijf fan van hen!

Afscheid nemen van Tati en Lothar was enerzijds jammer, maar het voelde wel juist. Voor hen zit het avontuur erop – niet echt een verrassing – en ze kunnen de draad van hun leven weer opnemen. Ik ben ervan overtuigd dat ze heel wat hebben bijgeleerd over zichzelf, want ook dat doet Blind Getrouwd met een mens. Een wijze les: koester geen hoge verwachtingen, dan raak je niet zo makkelijk ontgoocheld.

Tot volgende week!

Lees ook:

Nuria uit ‘Blind getrouwd’ geeft koppels goede raad: “Maak plezier samen en doe wat je graag doet”



Tati uit ‘Blind Getrouwd’ ziet fouten (veel te laat) in en wringt huwelijk met Lothar compleet de nek om