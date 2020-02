De week van Nuria: “Na negen maanden zwangerschapsverlof ben ik opnieuw aan de slag” Redactie

22 februari 2020

08u00

Bron: Story 0 Showbizz ‘Blind Getrouwd’ is aan z’n vijfde jaargang toe, en wie is er beter geschikt om in een wekelijkse column haar blik te werpen op de slaagkansen van Cupido en de kandidaten dan Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41). Daarnaast laat ze in Story de komende weken ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (bijna 2) en Théodore (5 maanden).

“Een zot avontuur. Voor wie daar nog aan zou twijfelen: dat is de best mogelijke samenvatting van een deelname aan ‘Blind Getrouwd’. Wat is mijn tijd met Stijn gevlogen sinds wij er ons vier jaar geleden aan waagden! Vier jaar waarin mijn leven al meermaals een bocht van 180 graden gemaakt heeft. Voor ik Stijn ontmoette, was ik op zoek naar dat perfecte imperfecte gezinsplaatje. Vandaag ben ik blijvend op zoek naar manieren om dat gezinnetje draaiende te houden. Van links naar rechts, van boven naar beneden: de richting durft weleens te veranderen, maar I’m always on the run. Intussen wil ik er ook goed uitzien, mijn huishouden ‘perfect’ doen, de beste koopjes inslaan, in no-time lekker en gezond koken en geen bergen strijk laten opstapelen. De ene vrouw is al wat creatiever in het bolwerken van al die taken dan de andere, en eerlijk: ik kan het dus niet zo goed. Dus blijf ik hollen, bollen... en rollen.”

“Vorige maandag ben ik na negen maanden zwangerschapsverlof opnieuw aan de slag gegaan als zorgkundige in een rusthuis. Ik werk nu vier vijfde, maar toch is het aanpassen. Stiekem had ik een dubbel gevoel: ik was blij om opnieuw te starten – mijn werk geeft me veel voldoening en hoera, opnieuw structuur in mijn leven! – maar ik heb wel afscheid moeten nemen van mijn roze wolk/cocon… En de eerste werkweek liep al meteen in de soep: Victor werd ziek en kon dus niet naar de crèche en tot overmaat van ramp ging mijn kolfmachine stuk. Ik geef toe: ik ben de thuiszorgwinkel zo ongeveer binnengestórmd. Ik zou graag een jaar borstvoeding geven, ook omdat Théodore een aandoening heeft die problemen geeft met zijn stoelgang. Nu overstappen naar flesvoeding zou voor extra complicaties zorgen. Dus zit ik tijdens mijn pauzes op het werk volop af te kolven. Ik voel me soms net Bella De Koe. Ach, het vraagt heel wat aanpassingswerk, maar tegelijk geniet ik onverminderd van ons dynamische leven vol mini-avonturen. Telkens wanneer Stijn en ik ons voornemen om het even wat rustiger aan te doen, gebeurt er weer iets nieuws. En off we go!”

(lees verder onder de foto)

“Het grootste lichtpunt deze week: ‘Blind Getrouwd’ is terug! Soms kan ik nog steeds niet geloven dat Stijn en ik die hele rollercoaster overleefd hebben en nu gezellig voor de buis zitten, meelevend met de nieuwe lichting. Voor mij is het programma in elk geval het ideale excuus om nog eens goed te snotteren voor de tv. De romanticus in mij komt maar zelden naar boven, maar tijdens het ‘Blind Getrouwd’-seizoen wil ik plots met Stijn lekker klef doen. De magische woorden: ‘Ik heb nieuws voor u: proficiat, u gaat trouwen. We hebben een match voor u gevonden’, betekenen het startsein voor mijn tranen. De emoties die ik deel met de kandidaten zorgen in mijn geval voor een uniek been-there-done-that-got-a-husband-gevoel.”

“Over klef gesproken, hoe lief is Sonny wel niet? Echt zo’n ideale schoonzoon. Heel aantrekkelijk, een man die over zijn gevoelens kan praten en eerlijk toegeeft dat hij iemand zoekt om zijn leven mee te delen. Ik zie in hem helemaal een rots in de branding voor de mooie Laura. Zij is ontwapenend en ontroerend open en charmant. Wat leef ik met haar mee! Haar bijzondere relatie met haar vader en plusmama is prachtig om te zien. En dat ze haar bruidsboeket naar het graf van haar mama zal brengen, doet mijn hart breken. Het doet mij eens te meer beseffen dat we dankbaar moeten zijn voor wat we hebben. Mijn trouwdag zonder mijn mama beleven... ik kan het me niet voorstellen.”

“En ein-de-lijk zit er een holebikoppel in ‘Blind Getrouwd’! Ik ben instant smoorverliefd geworden op Christophe en Nick – net als de rest van Vlaanderen, wellicht. Bij deze stel ik me kandidaat om voorzitter te worden van hun supportersclub. Het ontroerende berichtje van Nicks oma bezorgde mij kippenvel. De juiste woorden op het juiste moment, dat is ontzettend krachtig. Dat kan je maken of kraken. De traantjes vloeiden (alweer) in overvloed. Niet alleen het experiment is een emotioneel avontuur, als kijker leef ik ook keihard mee, met een lach en een traan. Ik kan niet wachten tot volgende week!”

