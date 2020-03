De week van Nuria: “Liefde op het eerste gezicht is geen garantie voor succesvol huwelijk” Redactie

07 maart 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Blind Getrouwd is aan zijn vijfde jaargang toe, en wie is er beter geschikt om wekelijks haar blik te werpen op de slaagkansen van Cupido en de kandidaten dan Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41)? Daarnaast laat ze ons de komende weken ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (bijna 2) en Théodore (5 maanden).

Liefde op het eerste gezicht, het is in Blind Getrouwd geen garantie voor een succesvol huwelijk. Aan de andere kant zijn Stijn en ik het beste bewijs dat een eerste negatieve indruk ook niet meteen betekent dat een huwelijk zal stranden. Misschien herinneren jullie je nog dat Stijn en ik niet direct een boon voor elkaar hadden. Integendeel, ik stond letterlijk op het punt om weg te lopen uit het gemeentehuis. Hij leek zo’n stijve hark! Tot we met elkaar aan de praat raakten en ik moest vaststellen dat hij best tof was. Ik heb nog nooit zo aandachtig geluisterd als tijdens onze eerste huwelijksdag. Alles wat Stijn zei, nam ik op als een spons, ik lette op álles. Plots besefte ik dat Stijn veel meer was dan zijn uiterlijk en dat hij een verrassingsdoos in een verrassingsdoos was. Ik was getriggerd om hem helemaal te leren kennen.

Bijna niemand wist dit al, maar Stijn en ik hebben onze eerste kus al gedeeld tijdens onze huwelijksnacht. Onderweg naar het hotel vroeg Stijn of hij mij écht mocht kussen. Ik weigerde, was er nog niet klaar voor. Maar na nóg een fles champagne waren we allebei lichtjes dronken en nam ik het heft in eigen handen: ik heb hém gekust. Gelukkig zoende hij mij terug. Wat alcohol en adrenaline al niet met een mens kunnen doen… Maar het voelde juist en goed aan. De volgende dag hebben we nauwelijks met elkaar gesproken, door die vreselijke kater. Gelukkig zijn die maar tijdelijk.

Lees ‘De week van Nuria’ volledig in Story.