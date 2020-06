De week van Loïc: “‘Ik loop voorlopig nog als een kip zonder kop door ons nieuwe huis” Redactie

Bron: Story 0 Showbizz Toen de ‘lockdown light’ inging, waren alle afleveringen van Zot van Koken voor het huidige seizoen al ingeblikt. Maar dat betekent niet dat Loïc Van Impe (26) niks omhanden heeft. Hoe hij zijn tijd in quarantaine aanpakt, lees je in zijn column.

’t Is gebeurd: mijn vriendin Ella en ik zijn verhuisd. Op D-day zijn we om zeven uur ’s morgens opgestaan – toegegeven: best vroeg voor ons – om de allerlaatste spullen in te pakken. Mijn eerste taak van die dag: het bed uit mekaar halen, en dat vervolgens bij alle dozen in de vrachtwagen laden. Een serieus karwei, maar gelukkig konden we rekenen op de helpende handen van Ella’s mama, stiefpapa en broer. Twee keer zijn we op en af moeten rijden om al onze spullen te verhuizen, en dan kon ‘de heropbouw’ beginnen in onze nieuwe woonst. We hebben alle spullen meteen een plek gegeven, maar dat blijkt toch relatief. Ella en ik hebben al heel wat dingen verplaatst, omdat we het op die manier toch beter vinden passen in het interieur. En dat zal de komende tijd nog wel vaak gebeuren. Nu kan ook het decoreren echt beginnen, maar dat vinden Ella en ik oprecht tof. Op die manier maken we van ons huis een echte thuis. Want eerlijk: dat is voorlopig nog niet het geval. Ik loop hier nog regelmatig rond als een kip zonder kop, gewoon omdat ik nog geen herkenningspunten heb.

De eerste nacht in ons nieuwe huis was trouwens zo ongeveer de vreemdste uit mijn leven. Ella en ik waren doodmoe, want we hadden doorgewerkt tot elf uur ’s avonds. In bed zijn we allebei als een blok in slaap gevallen, terwijl we zelfs nog tegen mekaar aan het babbelen waren. Maar ik ben om twee uur ’s nachts plots wakker geschoten, er vast van overtuigd dat het al elf of twaalf uur ’s middags was omdat ik me helemaal uitgeslapen voelde. Nadien heb ik amper nog een oog dichtgedaan, en toch was ik de volgende dag niet moe.

Ook mijn mama bleek die nacht niet goed geslapen te hebben. Voor haar is het natuurlijk wennen dat haar zoon niet meer in hetzelfde huis woont én dat er nieuwe huurders zijn – ook al zijn dat heel lieve mensen. Zaterdagavond heeft ze zelfs een huilbui gekregen, alle emoties staken plots de kop op. Zelf heb ik het daar veel minder moeilijk mee. We wonen op amper 300 meter van elkaar, dus ik zal daar nog vaak passeren. Al was het maar om mijn elektrische wagen op te laden, want de laadpaal is achtergebleven.

Nog een vreugdemoment de afgelopen week: de kappers zijn weer open! Ik heb meteen een berichtje gestuurd naar mijn vaste kapper, en nu heb ik weer een kortere coupe. Ik ben absoluut niet ijdel, maar ik kom wel graag proper voor de dag. En bij een fris nieuw huis hoort toch ook een opgefrist kapsel...

Wie zonder firma verhuist, mag opnieuw vrienden en familie optrommelen om een handje te helpen. Niet alleen verricht je zo een goede daad voor je vrienden, want met twee verhuizen is een hels karwei, maar het doet ook weleens deugd om weer onder de mensen te komen. En die pintjes en frietjes aan het einde van de verhuis zijn de kers op de taart.