De week van Kim Van Oncen: “Ik leef van dag tot dag en stiekem hoop ik dat het zo druk blijft” Kim Van Oncen

25 januari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Sinds Kim Van Oncen één van de hoofdrollen in Dertigers vertolkt, is haar leven drukker dan ooit. Als actrice, presentatrice, uitbater van een Delhaize-supermarkt en mama van Jack (4,5) en Stella (bijna vijf maanden) probeert ze - net als veel dertigers - een goede balans te vinden tussen werk en gezin.

Een dertiger… Toen ik het werd, leek het of ik écht volwassen moest worden en alles voortaan ernstig en druk zou zijn. Het klonk zo eng dat ik een reuzeparty gaf op mijn negenentwintigste verjaardag om een tijdperk uit te wuiven. Niemand kon toen vermoeden dat ik een paar jaar later een ander soort ‘Dertiger’ zou worden. Zo eentje op Eén die Saartje De Smet heet en totaal niet bezig is met ernstige zaken, maar het leven van dertiger Kim wél ­helemaal overhoop heeft gegooid.

Toen ik twee jaar geleden voor de rol van Saartje werd gevraagd, was dat een sprong in het diepe. We geloofden allemaal in deze reeks, maar het is altijd in spanning afwachten of de kijkers ook volgen. Voor mij was het extra bijzonder, want ik had nooit eerder geacteerd in een hoofdrol… Dat er een tweede seizoen kwam en de reeks ook werd genomineerd voor De Gouden Roos was buiten elke verwachting, maar dat er al een derde seizoen werd besteld nog voor we aan het tweede seizoen begonnen, vroeg toch om een extra feestje. Want a little party never killed nobody! Dat we zoveel vertrouwen krijgen van de zender maakt ons allemaal erg blij.

Intussen zijn Yannick, Tom, Evelien, Kristof, Yemi en Ellen ook in het echte leven vrienden geworden. Ook buiten de opnames steunen we elkaar door dik en dun. Als één van ons op de planken staat in een theaterstuk, gaan we kijken en ze kwamen ook al mijn kleine lieve Stella bewonderen… Ik kijk er enorm naar uit om binnenkort opnieuw op de Dertigers-­set te staan. Of Pieter en Saartje een koppel blijven? De toekomst zal uitwijzen of het brandincident hun relatie zal overleven, want zoals jullie vorige week konden zien, liet Saartje Pieters zoon alleen thuis met brandende kaarsen om in de nachtwinkel wijn te gaan halen.

Die brandscène was trouwens best indrukwekkend en intens. Daar stond ik dan in de rook tussen die brandweerlui, in het echte leven enkele maanden zwanger van Stella. Telkens dat ‘brandend’ huis in- en uitlopen was best vermoeiend. Als mama moest ik overigens niet veel moeite doen om mijn emoties op te roepen. Zoals elke moeder waak ik als een leeuwin over mijn welpen. Ik kan me niet voorstellen dat ik zo onverantwoordelijk als Saartje zou zijn. Als zelfstandig onderneemster moest ik na de geboorte van mijn kinderen wel vrij snel opnieuw gaan werken, maar met een gerust hart. Ik vertrouw mijn man, ouders en vriendinnen volledig als ze op Jack en Stella letten.

Hoe ondoordacht en impulsief Saartje soms kan zijn, ik heb toch steeds meer sympathie voor haar. Ze heeft een gouden hart en is heel spontaan. Ik ben intussen zo aan haar verknocht dat ik medelijden met haar heb. Ik weet dat ze het goed bedoelt, maar regisseur Wim bedenkt elke keer nieuwe manieren om het haar te laten verprutsen. Blijf zeker kijken, want Saartje zal dit seizoen nog nieuwe facetten van haar persoonlijkheid laten zien. Oh en vergeef me de brede truien en flodderbroeken, maar ik moest dus die bolle buik van mij verbergen… De scenaristen moesten ook een nieuwe verhaallijn bedenken om mijn afwezigheid tijdens mijn zwangerschap op te lossen. Daarom vertrekt Saartje deze week naar Londen, op stage bij een bekende fotograaf. Maar wees gerust: helemaal weg zal ze nooit zijn.

Bijna vijf maanden geleden kreeg Jack (4,5) er eindelijk een zusje bij. De zorg voor mijn twee kleine kinderen in combinatie met het runnen van mijn Delhaize-supermarkt en de opnames van Dertigers maakt het soms heel druk. De kleine trendy zakagenda die handig in mijn handtas paste, belandde al snel in de vuilnisbak. Mijn week leek nog drukker dan ze eigenlijk was doordat ik mijn activiteiten in drie regels moest proppen. Een blik in mijn agenda was al voldoende om klamme handjes te krijgen. En dus kocht ik mij deze week een groter exemplaar, waar een dag een volledig vel krijgt, zoals het ook hoort: ik leef van dag tot dag. Ik nam me voor om van 2020 een nog minder stressvol jaar te maken. Met enkele nieuwe projecten in het vooruitzicht – daarover binnenkort meer – wordt dat een uitdaging. Het is dus wel degelijk zo druk geworden als ik als 29-jarige gevreesd had, maar ik had toen nooit kunnen vermoeden dat ik nu stiekem zou hopen dat het zo druk blijft. Ik had immers nooit durven te dromen dat er zo veel leuke dingen op mijn pad zouden komen. Een toffe job in combinatie met een liefdevolle man en schattige kinderen: wat wil je nog meer als dertiger? Enkel een agenda die meewerkt... Check!

Tot volgende week!

DE AANRADER VAN KIM

Ook al ben ik voor de tweede keer mama geworden, het moederschap blijft een grote uitdaging. De praktische lifestylegids Het is een fase helpt mij om een positieve en optimistische moeder te zijn. Dit boek geeft een antwoord op de kleine en grote vragen die elke vrouw zich stelt tijdens het eerste jaar na de geboorte van haar baby. De auteur geeft met veel humor tips zoals: ‘Je bent écht geen betere moeder omdat je alles alleen doet’. En: ‘De perfecte moeder bestaat niet. Alleen de echte mama die lacht, huilt, misschien eens roept, moe is, speelt, zaagt… en vooral elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft’.