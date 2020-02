De week van Kim Van Oncen: “Ik heb mijn broer verplicht zijn hart te laten screenen” Redactie

01 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Sinds Kim Van Oncen een van de hoofdrollen in ‘Dertigers’ vertolkt, is haar leven drukker dan ooit. Als actrice, presentatrice, uitbater van een Delhaize-supermarkt en mama van Jack (4,5) en Stella (bijna vijf maanden) probeert ze – net als veel dertigers – een goede balans te vinden tussen werk en gezin. In Story houdt ze elke week een dagboek bij.

Afgelopen week stond in het teken van familie. Ik ben de trotse meter van Louis, het zoontje van mijn broer. Louis mocht twee kaarsjes uitblazen en bij zulke mijlpalen horen uiteraard taart en pannenkoeken. In een kleine familie als de onze koester ik de goede band met mijn broer Tom des te meer. Met wat geluk blijf ik ‘later, als we groot zijn’ alleen met Tom over. Want voor altijd breken met je familie, zoals Alex in ‘Dertigers’: ik kan het mij echt niet inbeelden.

Ik heb de neiging om Tom – hij is drie koppen groter dan ik – nog steeds als mijn kleine broer te zien. Zo heb ik hem verplicht zijn hart te laten screenen, want ik zou niet willen dat hij tijdens een voetbalmatch zomaar neervalt, zoals je al te vaak leest. Ik herinner me ook de keren dat ik hem ’s nachts na een wilde party zo stil mogelijk naar zijn bed loodste, zodat onze ouders niet in de gaten zouden krijgen dat het niet bij dat ene pintje was gebleven. Omgekeerd is Tom ook altijd al voor mij in de bres gesprongen. Toen ik in mijn allereerste autootje diesel in plaats van benzine had getankt, sleepte hij me achter de rug van mama en papa om naar de garage om het daar zo snel mogelijk te laten fixen.

Ondertussen is het al wat ‘later’ en zijn we al een beetje ‘groter’ en runnen we samen een supermarkt. Dat is niet altijd eenvoudig, maar één gouden regel houdt Tom en mij al dertien jaar lang uit de problemen: we zijn in de eerste plaats broer en zus, en dan pas zakenpartners. We proberen elkaars persoonlijke geluk altijd op de eerste plaats te zetten. Zaken bespreken we uitsluitend op kantoor, in onze vrije tijd praten we over andere dingen.

Hopelijk kunnen we nog lang op deze manier blijven samenwerken. Want de persoon die je vroeger zo vaak achterna hebt gezeten rond de tafel, ken je beter dan ieder ander. En daarom rennen we nu niet meer achter elkaar aan, maar lopen we samen in dezelfde richting.