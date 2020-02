De week van Kim Van Oncen: “Het cliché dat je met zieke mannen niets kan aanvangen, is bevestigd” Redactie

15 februari 2020

08u00

Bron: Story 0 Showbizz Sinds Kim Van Oncen een van de hoofdrollen in ‘Dertigers’ vertolkt, is haar leven drukker dan ooit. Als actrice, presentatrice, uitbater van een Delhaize-supermarkt en mama van Jack (4,5) en Stella (vijf maanden) probeert ze ­– net als veel dertigers – een goede balans tussen werk en gezin te vinden.

Het tweede seizoen van Dertigers zit er bijna op, maar niet getreurd: we komen terug én jullie zullen mij nog af en toe op tv zien. Binnenkort komen jullie alles te weten over onze hond Baloo in het VTM-programma Beestig. Maar eerst kunnen jullie mijn quiztalent – neem dit niet letterlijk – ontdekken in Twee tot de zesde macht, als nieuw lid van de supermacht van Jeroen Meus. Ik vreesde loempe antwoorden te geven, puur door de camera’s, het publiek en de hoge temperaturen in de tv-studio. Heel wat anders dan thuis in je vertrouwde zetel quizzen. Of ik naast mijn warme zweethandjes mijn hoofd wel koel heb kunnen houden? Daarvoor zullen jullie moeten kijken…

Intussen zijn we thuis niet ontsnapt aan een leger bacteriën dat ons wil neerhalen, zoals wellicht bij de helft van Vlaanderen. Jack gaf zijn verkoudheid door aan Stella, die op haar beurt geveld werd door een bronchitis, waardoor ook mijn mama – verdorie, mijn oppas als de kids ziek zijn – en mijn lieve wederhelft Niels niet gespaard bleven. Maar wonder boven wonder: deze soldaat is still standing.

(lees verder onder de foto)

Hoewel ik een hekel heb aan hokjesdenken: het cliché dat je met zieke mannen niets kunt aanvangen, is nog maar eens bevestigd. Jack is ziek: slentert in badjas door het huis, hangt in de zetel en is meteen van de kaart. Stella is zieker: ze blijft lachen met haar schattige vuurrode wangetjes. Girlpower! Dat komt straks wel goed in de crèche, een broeihaard voor kinderziektes.

Zelf laat ik me ook nooit hangen, zelfs niet met een ik-heb-vijf-pakjes-sigaretten-per-dag-gerookt-de-afgelopen-vijftig-jaar-hoest. Dan denk ik aan al die veel ziekere kleine prutskes die soms een heel jaar in bed moeten liggen en nooit klagen. Ik zet me al acht jaar in voor zieke kinderen via de vzw Bring a Smile. Met wat lekkers of speelgoed toveren we een brede glimlach op hun gezicht en vergeten ze even hun zorgen. Ik ben dus dankbaar dat een griepje weer voorbijgaat, want van negativiteit krijg ik alleen maar maagpijn.