De week van Kelly Pfaff: “Liefst van al had ik dit jaar onze geloften vernieuwd op Bali”

Showbizz COLUMN. De week van Kelly Pfaff: “We bezorgden Kenji de verrassing van zijn leven, hij was helemaal van slag”

7 december Hoe het is om tijdens deze atypische feestmaand deel uit te maken van een grote, hechte familie? Dat vertelt Kelly Pfaff (43) je de komende weken in haar nieuwe column. Binnen hun gezin zijn de festiviteiten al gestart: zoon Kenji is net 19 geworden. Ze vertelt deze week over de grote verrassing die ze hem bezorgden, maar ook dat dochter Shania worstelt met het verloren jaar. “Ze kon haar studies aan de hogeschool niet aanvatten.” En ze staat ook even stil bij het overlijden van Maradona. “Als hij in Europa was, liet hij dat altijd weten aan papa.”