De week van Julie: “Mathias en ik zijn het erover eens dat ons zoontje in geen geval de dupe mocht worden van onze problemen” Redactie

07 september 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Vijf maanden na de onverwachte breuk met Thuis-acteur Mathias Vergels heeft Julie Houtman (28) de eerste schok verwerkt en zet ze dapper haar schouders onder haar nieuwe leven. Julie is vanaf deze week een tijdlang onze columniste. De komende weken schrijft ze openhartig over haar leven als single mama – met alle bijbehorende én herkenbare ups en downs.

Ik ben Julie, achtentwintig jaar en mama van Emile, twee jaar en twee maanden. Sinds een klein half jaar ben ik ‘single mom’. Een titel waarvan ik nooit had gedacht dat ik hem zou dragen. Maar het is nu zo en ik draag hem met trots. Het maakte de coronaperiode wel nog een tikkeltje heftiger dan die al was. Ik nam mijn ‘titel’ namelijk in ontvangst net toen de quarantaineperiode begon. Onwezenlijk, dat is het minste wat je kan zeggen. Gevoelens van boosheid en verdriet wisselden elkaar af, maar ik voelde ook een innerlijke kracht die ik nooit eerder in mezelf vermoed had.

En kijk, we zijn intussen bijna een half jaar verder en ik sta er nog. Ik ben sneller rechtgekrabbeld dan ik zelf verwacht had. Je gaat mij nooit horen zeggen dat alles van een leien dakje loopt en elke dag rozengeur en maneschijn is. Dat zou een klein overstatement zijn. Soms lijk ik even stil te staan en zijn er moeilijke momenten, waarop alles kut is. Gelukkig duren die nooit lang. Ik trek me op aan de uitgesproken lieve glimlach op dat kleine gezichtje van Emile.

Nu, mijn liefste zonnetje is ook af en toe bij zijn papa, mijn toekomstige ex-man. Dat hoort bij die moeilijke momenten. Uit elkaar gaan is nooit leuk, en wanneer er kinderen bij betrokken zijn, moet je rationele beslissingen nemen op emotionele momenten. Een hele opgave, zo is dikwijls gebleken. Gelukkig waren Mathias en ik het erover eens dat ons zoontje in geen geval de dupe mocht worden van onze problemen en konden we vrij snel onze negatieve emoties opzijzetten.

Die eerste maanden waren een rollercoaster, maar na iedere ‘down’ kwam er weer een ‘lift’. Ik ging door. Het spreekwoord over tijd en wonden houd ik nog altijd in mijn achterhoofd. Toch kreeg ik soms het gevoel dat de tijd mij inhaalde. Ons nieuwe huurhuisje moest nog helemaal ingericht worden. Dus gaf ik mezelf elke ochtend voor zes uur (Emile is toch een vroege vogel) een schop onder de kont en ging ik ervoor. Tijdens het eindeloze muren schilderen dwaalden mijn gedachten vaak af en kreeg ik soms het gevoel dat ik in een soort niemandsland leefde. Mijn oude leven raakte steeds meer van mij vervreemd en herinneringen werden vager. Mijn dramaqueen-gehalte steeg met de minuut terwijl ik liedjes meekweelde uit mijn favoriete Spotifylijst ‘Schijven voor wijven’ (aanrader voor wie nog eens die goeie oldies wil horen!). Het hielp dat ik van thuis uit veel steun kreeg, van mijn ouders en mijn zussen. Langzaam begonnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen. Ik wou zo hard opnieuw op eigen benen staan, samen met mijn kleine bommetje liefde. Ondanks de voorbije maanden en alle gebeurtenissen die ermee gepaard gingen, kijk ik er nu tegenaan als een nieuw begin. En dat is het ook écht: een nieuwe crèche voor Emile en een nieuwe school voor mij, waar ik in het vijfde leerjaar aan de slag ga als juf.

En ik heb een nieuwe levensstijl aangenomen, één waarbij ik een beetje liever ben voor mezelf. Een vreugdedansje wanneer ik ’s morgens op tijd gewassen raak zonder dat Emile de hele badkamer op stelten heeft gezet. Een schouderklopje voor mezelf wanneer ons huisje langer dan twee uur netjes blijft. Toch een goed humeur houden als dat actieve zoontje van mij me weer eens veel te vroeg wekt. Voldoening halen uit een gelukte pannenkoek (tot voor kort vond ik pannenkoeken bakken écht moeilijk). Gaan sporten, en dat steeds leuker vinden (als je het niet gelooft snap ik dat helemaal, haha!). Een stukje schrijven en mezelf een complimentje geven omdat ik meer dan drie zinnen op papier gekregen heb. Kleine revoluties starten met positieve vibes! Dit wil ik even meegeven aan alleenstaande mama’s die wel wat steun kunnen gebruiken, of aan papa’s die door de bomen het bos niet meer zien, en voor iedereen die het lezen wil: wees lief voor jezelf en blijf ademen. Alles komt goed!

Tot volgende week!

Julie