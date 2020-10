De week van Julie Houtman: “Van twee inkomens naar één. Bij de eerste rekening viel er een steen op mijn hoofd”

Het financiële aspect van het single mom (of single dad, of gewoon single persoon) zijn. Dat is waar ik het in mijn laatste column over wil hebben. Want als we heel eerlijk zijn: van twee inkomens naar één, dat is niet vanzelfsprekend. Zelf mag ik zeker niet te hard klagen, want ik besef goed dat er mensen zijn die het nog veel moeilijker hebben dan ik. En het klinkt verwend, maar geld, of het gebrek eraan, is iets waarover ik vroeger nooit hoefde na te denken. Tijdens mijn emotionele verwerkingsproces had ik dat aspect zelfs niet in rekening genomen. Ik was enorm gefocust op mezelf en Emile, wou eerst zelf mentaal volledig opnieuw in orde zijn. Maar toen ik besloot om een huisje te huren en de marktprijzen bekeek, zakte de moed mij in de schoenen. Iets waarover ik mij enkele maanden voordien nog geen zorgen hoefde te maken, kwam nu plots heel dichtbij.