De week van Birgit Van Mol: “De hele klas van Otis moest in quarantaine. Ze zitten nu weer weken thuis”

Showbizz De week van Birgit Van Mol: “Niet alle jongeren zijn even goed omringd in deze toestand”

2 november In dit coronajaar is het belang van Rode Neuzen Dag groter dan ooit. Maar hoe zet je een actie voor jongeren op touw in een jaar waarin het virus de eeuwige spelbreker is? VTM NIEUWS-anker Birgit Van Mol is al vijf jaar een gedreven ambassadrice van Rode Neuzen Dag en vertelt de komende weken hoe zij de voorbereidingen een plaats geeft in haar toch al drukke agenda.