De webshop van Ianthe Tavernier is onverwacht succes: “Dit overtreft onze verwachtingen”

Pieter Aspe rondt zijn zomerthril­ler af, aflevering 64: ‘Van In trekt naar Gent’

11 december Je kon er deze zomer bijna je klok op gelijk zetten. Elke dag, om 14 uur, stuurde Pieter Aspe een aflevering in van de zomerthriller die hij samen met onze lezers schreef. Maar bij deel 55 zat een moeilijke boodschap. “Hier stopt het voorlopig. Lange teksten schrijven lukt niet meer. Ik ben doodop.” De vader van Van In werd opgenomen in het ziekenhuis. Ondertussen is Aspe hersteld en heeft hij het verhaal over de overleden weldoener Frank Flamand, wiens erfgenamen mee de dood worden ingesleurd, kunnen afronden. De laatste hoofdstukken van de pageturner kan u hier dagelijks lezen. Vandaag aflevering 64: ‘Van In trekt naar Gent’