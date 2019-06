De Warmste Week verlaat Puyenbroeck en trekt naar Kortrijk TK

17 juni 2019

07u11

Bron: VRT 10 Showbizz De vorige twee jaren was het centrum van De Warmste Week domein Puyenbroeck in Wachtebeke, maar dit jaar gooit Studio Brussel het opnieuw over een andere boeg: het liefdadigheidsconcept, waaronder de befaamde radio-uitzending ‘Music For Life’, zal dit jaar verhuizen naar Kortrijk. “Je moet het zien als een samenwerking met de hele stad”, aldus Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel.

Van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december wordt Kortrijk de gaststad voor De Warmste Week van Studio Brussel. Dat wil echter niet zeggen dat de VRT terugkeert naar ‘Het Glazen Huis’, het concept waarmee de eerste edities van ‘Music For Life’ langs steden als Gent en Leuven trokken. “Het is geen terugkeer naar vroeger, want toen hadden we één specifieke locatie in de stad”, legt Van Biesen uit. “Eigenlijk is de hele stad onze standplaats, het is meer dan de plaats waar onze studio zal staan. We gaan naar de mensen en willen gebruik maken van de bestaande dynamiek van de stad.”

Kortrijk is volgens hem een logische optie. “We hadden de voorbije jaren al goede contacten met de stad. Het is een interessante stad met een heel levendige dynamiek. We zijn met De Warmste Week nog nooit in West-Vlaanderen geweest. Bovendien is de stad centraal gelegen en goed bereikbaar.”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne ziet het alvast helemaal zitten: “De inzet is duidelijk: we gaan alle Kortrijkzanen, organisaties en verenigingen massaal mobiliseren om er een onvergetelijke Warmste Week van te maken. Kortrijk, here we come!”