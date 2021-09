De Warmste Week trekt dit jaar naar Mechelen en focust zich op één thema: ‘Kunnen zijn wie je bent’

StuBru-dj Fien Germijns en MNM-dj Peter Van de Veire presenteren van 6 tot 9 uur samen ‘De Warmste Ochtendshow’. Die is simultaan op beide zenders te horen en te zien op Eén. Van de Veire en Germijns krijgen in hun radioshow het gezelschap van de 21 jongerenambassadeurs. “Het klinkt als een toegelaten one-week-radio-stand van Stubru en MNM”, aldus Van de Veire. “Als we daarmee Vlaanderen kunnen mobiliseren om het verschil te maken én geld in te zamelen, kunnen we daar alleen maar zeer enthousiast over zijn. We zorgen er zo voor dat we met die nieuwe Warmste Week alle projecten kunnen realiseren. En op die manier kan iedereen écht zijn wie die wil zijn. Een Week zo Warm als de goesting in ons hart.”