De Warmste Week pakt het dit jaar anders aan: “Het gaat niet om geld, maar om persoonlijke inzet” MVO

24 juni 2020

08u34 0 Showbizz Vandaag is het nog exact zes maanden tot kerstavond, en dan zal De Warmste Week 2020 traditiegetrouw haar hoogtepunt bereiken. Dit jaar slaat de VRT echter een nieuwe weg in: de Vlaming zal niet opgeroepen worden om geld te doneren, maar om zich rechtstreeks in te zetten.

Voor kinderen in armoede, mensen die ziek of eenzaam zijn, mensen die er niet bij horen of niet gehoord worden... vraagt De Warmste Week om concreet het verschil te maken. Door iedereen te vragen om zich rechtstreeks voor deze mensen in te zetten of hen te helpen. “Dit jaar is het niet je geld, maar net jíj die telt voor De Warmste Week”, zo luidt het nieuwe motto.

Dit najaar gaat De Warmste Week daarom op zoek naar honderden straffe projecten om elkaar te helpen, en duizenden mensen om die samen waar te maken. Vanaf september tot en met december kan iedereen een project opzetten om andere mensen te helpen. Een project kan je opzetten op je eentje, samen met een vzw, de buurt, collega’s of vrienden. Ideeën voor projecten zijn vanaf nu al welkom op dewarmsteweek.be. Pas vanaf september kan iedereen projecten via de website registreren, organiseren en een oproep doen om ze mee te helpen realiseren.

De Warmste Week krijgt wél opnieuw een finale op radio, tv en online in de week voor kerst, van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december 2020. Meer nieuws daarover volgt begin september.