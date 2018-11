De Warmste Week helpt dit jaar een recordaantal vzw’s: bijna 2.000 goede doelen sloten zich aan TK

27 november 2018

09u20

Bron: VRT 0 Showbizz Dit jaar nemen er maar liefst 1.986 vzw’s deel aan De Warmste Week van Music For Life. Dat is een record.

De voorbije weken heeft de Koning Boudewijnstichting, die ervoor zorgt dat elke euro bij de juiste vzw terechtkomt, de goede doelen voor De Warmste Week goedgekeurd op basis van 3 objectieve criteria. Alle goede doelen zijn Vlaamse vzw’s die minstens 1 jaar bestaan en zich inzetten voor de levenskwaliteit van anderen en hun omgeving. Dat zijn er dit jaar dus meer dan ooit: maar liefst 1986 vzw’s waar Vlamingen uit kunnen kiezen om zich voor in te zetten.

De meerderheid van de goede doelen zet zich in voor personen met een beperking, voor welzijn, ontwikkelingssamenwerking of armoedebestrijding. Voorts zijn er organisaties die zich vooral inzetten voor (fysieke of geestelijke) gezondheid en onderzoek, voor dierenbescherming of milieu, voor migratie en mensenrechten of voor cultuur. Dit jaar stelt bijna de helft dat zijn werking vooral lokaal is, ruim een derde werkt in heel Vlaanderen en/of Brussel en de rest heeft een internationaal werkgebied. Jaar na jaar neemt bij de geregistreerde goede doelen het aandeel van organisaties die lokaal werken lichtjes toe.

Naamsbekendheid

De vzw’s halen niet alleen op financieel vlak voordeel uit De Warmste Week. “Het geld dat voor hen verzameld wordt, is natuurlijk belangrijk, maar de organisaties die in de voorbije jaren steun ontvingen, vertellen ons dat dankzij De Warmste Week hun naamsbekendheid merkbaar verbeterde en dat hierdoor meer vrijwilligers zich aanmelden”, aldus Gerrit Rauws van de Koning Boudewijnstichting.

De Warmste Week gaat dit jaar door van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Vorig jaar werd er een recordbedrag van maar liefst 10.846.566 euro verzameld voor in totaal 1.642 goede doelen.