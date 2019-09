De Warmste Week gaat van start met 2033 goede doelen, en lanceert actie “geef je tijd aan iemand” MVO

17 september 2019

22u38 0 Showbizz Vanaf morgen, woensdag 18 september, is het nog drie maanden aftellen voor De Warmste Week 2019. In de week voor kerst viert De Warmste Week de massale inzet van Vlaanderen in een verbindende mediaweek, met de steun van alle VRT-netten.

Morgen is ook het startschot voor alle Vlamingen om zich massaal in te zetten voor de goede doelen die hen persoonlijk raken. Dit jaar werden er maar liefst 2033 goede doelen - divers in hun thema en werking - door de Koning Boudewijnstichting goedgekeurd voor hun deelname aan De Warmste Week 2019. Uit een bevraging van de Koning Boudewijnstichting bij de goede doelen van vorig jaar blijkt ook de belangrijke maatschappelijke impact van De Warmste Week.

Organiseer en registreer een actie

Iedereen die een geldinzamelingsactie gaat organiseren voor een van de 2033 goede doelen kan vanaf morgenochtend terecht op dewarmsteweek.be om zijn actie te registreren.

Help een goed doel als vrijwilliger

Naast een actie kan je een goed doel van De Warmste Week dit jaar ook steunen door er in december te gaan helpen als vrijwilliger. Het startschot voor het vrijwilligen bij de goede doelen van De Warmste Week geven we op donderdag 5 december - de internationale dag van de vrijwilliger.

Tussen donderdag 5 en dinsdag 24 december nodigen de goede doelen iedereen uit om bij hen te komen proeven van vrijwilligerswerk. Vanaf november kan je je inschrijven op dewarmsteweek.be om te kijken bij welk goed doel in jouw buurt je welkom bent om te helpen als vrijwilliger. Zo kan je kennismaken met de vrijwilligers in deze organisatie en het zinvol werk dat zij verrichten.

Warmathon

In de week voor kerst kan iedereen opnieuw massaal rondjes lopen voor zijn goed doel op de Warmathon. De vijfde editie van de Warmathon vindt plaats van woensdag 18 tot en met maandag 23 december. Meer nieuws op dinsdag 1 oktober.