De Warmste Week gaat van start in Mechelen: dit staat er allemaal op het programma

Van 18 tot en met 24 december maken Studio Brussel en MNM samen DWW Radio. Het radioprogramma wordt gepresenteerd door vaste duo’s van telkens één MNM-dj en één StuBru-dj, tussen 6 uur ‘s morgens en 2 uur ‘s nachts vanuit een drijvende studio in gaststad Mechelen. Naast fundraising zorgt DWW Radio voor ‘funraising’, want iedereen mag verzoeknummers aanvragen.

Wie presenteert met wie op welk uur van de dag? 6u-10u: Fien Germijns (StuBru) + Peter Van de Veire (MNM) 10u-14u: Kawtar Ehlalouch (MNM) + Joris Brys (StuBru) 14u-18u: Kirsten Lemaire (StuBru) + Dorianne Aussems (MNM) 18u-22u: Sander Gillis (MNM) + Pien Lefranc (StuBru) 22u-02u: Sander Vandenhende (StuBru)+ Esther Nwanu (MNM)

Daarnaast gaan drie vliegende reporters al sinds 10 december op pad met ‘De Microfoon’, om warme verhalen te sprokkelen. Normaal komt iedereen naar de radiostudio van De Warmste Week toe, maar in de huidige corona-omstandigheden is dat niet mogelijk. Daarom doorkruisen Brahim (MNM), Flo Windey (Stubru) en Laura Govaerts (MNM) Vlaanderen en Brussel.

Volledig scherm Peter Van de Veire en Fien Germijns © BELGA

‘This is me’

Siska Schoeters gaf deze ochtend de aftrap van DWW. Daarna namen Peter Van de Veire en Fien Germijns de microfoon over. Het eerste verzoeknummer dat Fien en Peter draaiden kwam van luisteraar Emily De Coster uit Evergem: 'This is me' door Keala Settler and The Greatest Showman Ensemble. Emily was vroeger onzeker omdat ze hoorapparaten draagt. Omdat haar omgeving daar rekening mee houdt, kan ze nu wel helemaal zichzelf zijn. Andreas, de broer van Julie Van Espen koos voor 'Bird' van Imagine Dragons. Andreas vertelde over één van de 200 projecten van De Warmste Week: vzw Pioen, dat weerbaarheidscoaching organiseert voor meisjes en vrouwen.

Bazart speelde deze ochtend als eerste band live op DWW Radio. Deze week komen nog een pak andere artiesten langs: het is uitkijken naar Bart Peeters, Chuki Beats + Yung Mavu + Dina Ayada, Clouseau, Dikke, Gestapo Knallmuzik, Goldband, Intergalactic Lovers, K3, Kids With Buns, Meau, Merol, Meskerem Mees, Metejoor, Milow, Niels Destadsbader, Novastar, Oski, Pommelien Thijs, Rian Snoeks en Willy Sommers. Met ‘Iedereen Danst’ lanceerde DWW Radio ook een vaste afspraak: elke dag om 10u zie je op Eén hoe De Warmste Week heel Vlaanderen aan het dansen krijgt.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © BELGA

Showcase met Ed Sheeran

Op Eén leidt Siska Schoeters De Warmste Week mee in goede banen. Op vrijdag 24 december is er vanaf 17 uur ‘De Warmste Week slotshow’. En dan is er nog de showcase die Ed Sheeran speciaal voor De Warmste Week kwam geven. Eén zendt dat optreden uit op zondagavond 19 december, vanaf 21.35 uur.

Gastvrouw Siska Schoeters ontvangt de sympathieke wereldster en praat met hem over het centrale DWW-thema ‘kunnen zijn wie je bent’, voor Sheeran op zijn beurt in gesprek gaat met de aanwezige fans, die een plek konden bemachtigen voor deze showcase. Met dit concert deed Sheeran ook een duit in het zakje voor De Warmste Week. De smsactie om een plek te veroveren bij zijn showcase heeft 108.429 euro opgebracht voor het DWW Fonds.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © VRT

Geld inzamelen

Er wordt dit jaar opnieuw geld ingezameld, en dat voor 200 projecten rond het centrale thema ‘kunnen zijn wie je bent’. De Warmste Week roept iedereen op om coronaveilig in actie te komen. Naast het organiseren van de bekende acties, kan je het DWW Fonds ook rechtstreeks steunen door de QR-vlam te scannen. Bovendien kan je een vlammetje of een mondmasker van De Warmste Week kopen. Door die steun kunnen de 200 projecten van De Warmste Week, concrete verandering brengen in onze samenleving.

Je vindt de volledige lijst met de 200 projecten via www.dewarmsteweek.be en op de website van de Koning Boudewijnstichting. Het totale bedrag dat wordt ingezameld via De Warmste Week, wordt door het DWW Fonds verdeeld onder de 200 goedgekeurde projecten. Dat bedrag wordt op de laatste dag van De Warmste Week bekendgemaakt in de slotshow.

LEES OOK: