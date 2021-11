‘De Warmste Week' gaat ondanks corona door, maar zonder massabijeenkomsten

Muziek Nieuw album ‘Voyage’ van ABBA in 19 landen bovenaan in hitparade

De come-back van ABBA is een groot succes. Hun nieuwe plaat ‘Voyage’ staat op dit ogenblik in negentien landen bovenaan in de hitparades. In Het Verenigd Koninkrijk is ‘Voyage’ zelfs het bestverkochte album van het jaar.

21 november