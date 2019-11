De walk of shame van Niels Destadsbader: “Plots ging de deur open en kwam haar moeder binnen” SDE

05 november 2019

14u00

Bron: HUMO 0 Showbizz In HUMO vertelt Niels Destadsbader (31) openlijk over zijn eerste keer seks, toen hij 15 jaar oud was. Die verliep behoorlijk memorabel, met dank aan de moeder van zijn toenmalige vriendin.

“Het was vooral een grappige ervaring", herinnert Niels Destadsbader zich zijn eerste keer in HUMO. “De muziek stond pokkeluid, ik vermoed voor de romantiek, en door hoe we gepositioneerd waren, was ik de enige die zag dat de deur plots openging en er een gechoqueerd vrouwenhoofd verscheen, waarna de deur weer dichtging. ‘Cathérine,’ zei ik, ‘ik vrees dat je moeder net is binnengekomen.’ Weg sfeer, natuurlijk: die moeder wist niet eens dat haar dochter een vriendje had, laat staan dat, euh, nu ja. Het ergste was nog dat er geen mogelijkheid was om daar weg te raken zonder op haar ouders te botsen." En dat leidde tot een ongemakkelijke walk of shame. “Ik zal het nooit vergeten: haar moeder stond te strijken terwijl haar vader aan tafel zat met een glas rode wijn. ‘Kom eens even zitten,’ zei hij beleefd, maar wel kordaat. ‘Hoelang ken je mijn dochter al?’ Toen kon ik het uitleggen. ‘Dit is mijn vrouw,' zei hij op een gegeven moment, ‘de mama van Cathérine.’ ‘Ja', zei ik, ‘we hebben elkaar al gezien.' Dat mopje viel, om het zacht uit te drukken, op een koude steen (lacht). ‘t is daarna ook nooit meer helemaal goed gekomen.” Waarna Niels besluit: “Zo zie je maar dat er zeker ook ouders zijn die me niet de ideale schoonzoon vinden.”

