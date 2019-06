De wagen van Julie Van den Steen werd vernield door vandalen: “Heeft iemand iets gezien?” DBJ

04 juni 2019

08u26 27 Showbizz Julie Van den Steen (26) werd vanmorgen met een serieuze kater wakker. Haar wagen werd volledig vernield door vandalen. De gewezen radiopresentatrice van MNM vraagt op sociale media of iemand iets gezien heeft.

“Vandaag werd ik zo wakker”, schrijft Julie Van den Steen bij een foto van haar toegetakelde wagen. Op Instagram Stories deelde de presentatrice acht foto’s waarop te zien is hoe haar Volvo v60 vernield werd.

Op het dak van de auto ligt een groot bord, de nummerplaten werden er af gehaald, de voor- en achterruit werden ingeslagen en ook de spiegels van de wagen zijn helemaal vernield. Van den Steen vraagt haar volgers of iemand iets gezien heeft in de regio rond de korenmarkt in Gent en of die persoon dan iets wil laten weten.

Haatberichten

Het is niet de eerste keer dat de presentatrice het slachtoffer wordt van haat. Vorige maand nog deelde Van den Steen een bericht van een man die haar zomaar uitschold via Facebook. En ook in het begin van het jaar deed ze hetzelfde door de berichten van volger te delen die vond dat ze dringend ontslag moest nemen bij MNM.