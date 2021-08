De VS zet VK onder druk om Andrew uit te leveren voor ondervraging

Voor dat laatste krijgt Groot-Brittannië nu kritiek van de VS. Volgens ambtenaren hebben de twee landen een nauwe relatie inzake juridische bijstand. Aanklagers in de Verenigde Staten beschouwen Andrew als een ‘persoon van belang’ in het onderzoek naar Jeffrey Epstein, maar de onderzoekers hebben toe nu toe nog niet met de hertog kunnen spreken. Nochtans stuurde het ministerie van Justitie van de VS vorig jaar een verzoek om wederzijdse rechtshulp naar het ministerie van Binnenlandse Zaken in het VK om te proberen Andrews medewerking af te dwingen. “De VS en het VK blijven dagelijks in nauw contact met veel actieve zaken en zullen hulp blijven zoeken in strafzaken, aangezien we in ruil daarvoor vergelijkbare hulp bieden”, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris.